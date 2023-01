Quali Sono Le Migliori Probabilità di Vincita Nei Giochi Da Tavolo Del Casino ?

Hai molte scelte da fare durante il tuo viaggio a Las Vegas (se sei così fortunato) tra spettacoli di raccolta, ristoranti in cui cenare e la migliore vita notturna della città. Ma anche se giochi online sarebbe importante sapere quali sono le probabilità di vincita migliori.

Quindi, lascia che ti aiutiamo a scegliere dove vincere più soldi con le migliori probabilità di gioco da tavolo tra blackjack, craps o baccarat.

Quindi a quale gioco dovresti giocare ? Quale gioco ti darà la migliore corsa per i tuoi soldi ? La risposta è : dipende.

Ecco alcuni consigli utili :

Le probabilità del craps

In un casino reale, se stai cercando un’ora di divertimento senza troppo impegno, vai al tavolo dei dadi. Ignora le urla, il gergo degli addetti ai lavori e le complesse scommesse collaterali. Aspetta solo che un nuovo giocatore prenda i dadi e poi metti 10 euro sulla "PASS LINE". Questo è tutto ciò che devi ricordare : "PASS LINE".

Se il rullo ottiene un 7 o un 11, vinci. Se ottiene 2, 3 o 12, perdi. Se ottiene un numero diverso, il gioco continua. Diciamo che tira un 9. Ora deve tirare un altro 9 prima di ottenere un 7. Se lo fa, vinci. Se il 7 viene prima, perdi.

Questo è praticamente tutto. E le probabilità sono solide : il margine della casa è solo dell’1,4%, il che significa che per ogni dollaro che scommetti, perderai in media solo un centesimo. E se la fortuna è a tuo favore, e se aumenti la tua scommessa mentre vinci, puoi fare una fortuna in pochissimo tempo.

Ah, e se vuoi quote ancora migliori, allora scommetti sulla linea "DON’T PASS". È praticamente l’opposto della PASS LINE e le probabilità del casinò sono un misero 1,36 percento (è lo 0,04 percento in più).

Ma ricorda che tutti gli altri al tavolo probabilmente giocheranno sulla linea PASS, quindi se stai giocando sulla linea DON’T PASS e vinci tutti gli altri perdono. Pianifica di festeggiare in silenzio.

Diversamente se giochi online non hai questo problema e puoi festeggiare come vuoi. Fai pratica su casino affidabili come Casino777 Davos, per poi andare nei casino reali e avere più probabilità di vincita.

Le probabilità del Blackjack

Se sei disposto a impegnarti un po’, il blackjack offre le migliori probabilità. Sto parlando di un vantaggio del casinò dello 0,5%, a seconda del tavolo a cui sei seduto. Ciò significa che per ogni euro che giochi, perderai in media solo mezzo centesimo.

Ma per ottenere queste probabilità ultra-buone, devi sapere cosa stai facendo. Punti 12 contro un banco che mostra un 2 ? Sì.

Quando dividi i 4 ? Solo quando il croupier mostra un 5 o un 6.

Quando dividi gli 8 ? Sempre.

Avrai bisogno di memorizzare piccole decisioni come queste per ottenere le migliori probabilità.

Oppure puoi stampare un foglietto illustrativo e portarlo al tavolo con te. Legale al 100%. I casinò non ti daranno tregua per questo.

Ora, alcuni degli altri giocatori potrebbero prenderti in giro, ma avrai l’ultima risata una volta che avrai davanti a te cinque imponenti pile di gettoni del casino. Se cerchi su Google "Blackjack Basic Strategy", troverai tutti i tipi di siti Web con indicazioni su come vincere.

Le probabilità del Baccarat

Non evitare questo gioco solo perché non sai come pronunciarlo ! È super popolare a Macao e sta diventando sempre più popolare anche altrove. Come mai ?

È drammatico, le probabilità sono solide e le regole sono semplici. Scommetti sul giocatore o sul banchiere. Entrambe le parti pescano carte. Qualunque parte si avvicini a 9 vince. Su un normale tavolo da baccarat, le probabilità della casa vanno dall’1,01 all’1,24 percento sulle scommesse BANKER e PLAYER.

Molti tavoli di baccarat hanno limiti più alti rispetto agli altri giochi da tavolo. Ma non lasciarti spaventare da una puntata minima. Pensa in questo modo : è meglio giocare a un gioco con puntate alte con buone possibilità di vincita che a un gioco con puntate basse senza alcuna possibilità di vincere !

Conclusione

Quindi, per riassumere, il blackjack è il migliore se hai il tempo di imparare il gioco. Se vuoi bere e socializzare e vincere tutto allo stesso tempo, gioca a dadi. E se hai il bankroll e desideri un’esperienza di gioco più raffinata (sempre con ottime probabilità), il baccarat è il gioco che fa per te.

15 janvier 2023 par