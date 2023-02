QUE DIABLE DISENT-ILS ?

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Ainsi, le drame du dimanche 29 janvier à Dassa, qui vit périr dans le feu, plus d’une vingtaine de mes Neveux et Nièces dans un bus, a enflammé l’esprit de certains autres, qui consument leur bon sens sur le bûcher d’ une étiologie, qui ne va pas forcément aider à éteindre les chagrins de nos cœurs meurtris...

Si pour mon Neveu Koffi AZA, on peut retenir que globalement, il aurait suffi de deux moutons et deux poulets à offrir en sacrifice à la divinité OGOU perchée sur les collines non loin du lieu du drame, pour qu’il n’advient pas, pour son cousin l’abbé Éric AGUENOUNON, visiblement en quête de notoriété, sa conclusion après une bien impie admonestation des pouvoirs publics, est que " malheureusement nous sommes dans un pays où il a beaucoup d’ondes et de forces négatives qui sont célébrées "

Mais vous, mes Neveux et Nièces, qui voulez savoir si les forces négatives du prêtre Éric AGUENOUNON sont celles pour qui le prêtre Koffi AZA réclame des poulets et des moutons, vous êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

7 février 2023 par