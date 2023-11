QU’IL SE L’APPLIQUE !

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que tout le monde semble s’accorder sur le fait que mon petit Neveu de Kpomasse, l’honorable Rico, n’a pas été très inspiré lundi dernier, lors de la rencontre entre une délégation de son parti, et son Cousin Patou, en proposant à leur hôte, de démissionner un des sept sages actuels de la Cour Constitutionnelle afin de faire place à un " Démocrate " …

En plus de la surdité momentanée qu’a dû causer cette surprenante proposition au président de son parti, mon Cousin YAYI assis à quelques centimètres à coté de lui, ce fut une occasion de recevoir de Patou, quelques coups de règles bien appliqués sur les ongles …

Mais vous mes Neveux et Nièces, qui ricanez que la proposition de l’honorable Rico n’est pas si saugrenue que cela, et qu’elle pourrait l’inspirer lui-même à démissionner pour laisser sa place à son très méritant suppléant, mon Neveu Jude Lodjou de Toffo, à qui il doit en réalité son macaron, vous êtes tous des pagailleurs !

VOTRE ONCLE AGBAYA

30 novembre 2023 par