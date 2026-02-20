Prorogation de 2 mois pour les doctorants de l’EDP-ECD

Le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a accordé une prorogation de deux (2) mois aux doctorants de l’École doctorale Pluridisciplinaire Espaces, Cultures et Développement (EDP-ECD) de l’Université d’Abomey-Calavi. C’est à travers une correspondance ministérielle du 18 février 2026, adressée au Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi.

Du 23 février au 23 avril 2026, les doctorants de troisième année de l’École doctorale Pluridisciplinaire Espaces, Cultures et Développement (EDP-ECD) de l’Université d’Abomey-Calavi peuvent soutenir leurs thèses malgré la fermeture récente de leur école. Cette prorogation du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vise à éviter que les étudiants ayant déjà finalisé leurs thèses ne soient pénalisés. Les doctorants de première et deuxième année devront patienter. Le ministère précisera ultérieurement la suite réservée à leur situation à l’issue de la restructuration des écoles doctorales.

Le gouvernement béninois a procédé à la fermeture de l’École doctorale Pluridisciplinaire Espaces, Cultures et Développement (EDP-ECD) dans le cadre des réformes en cours dans les universités publiques béninoises.

