Inhumation

Programme des obsèques de l’épouse du général BADA




Sourou Berthe KOUGBLENOU, l’épouse du général de corps aérien BADA Bertin, sera inhumée le jeudi 15 janvier 2025. Voici le programme officiel des obsèques.

La famille BADA a rendu public le programme officiel des obsèques de Sourou Berthe KOUGBLENOU épouse BADA, qui se dérouleront à Akassato.

Les cérémonies débuteront le mercredi 14 janvier 2026 par une soirée de chants et d’animations spirituelles prévue à partir de 20 heures au domicile de la défunte, connu sous l’appellation maison BADA.

Le jeudi 15 janvier 2026, un moment de recueillement est prévu dès 6 heures au domicile familial.

La levée du corps interviendra à 9h30 en direction du stade de football MCA d’Akassato, où se tiendra le culte d’inhumation de 10 heures à 11h15.

À l’issue du culte, trois oraisons funèbres seront prononcées en hommage à Sourou Berthe KOUGBLENOU épouse BADA, avant la présentation des condoléances aux familles éplorées, prévue entre 11h30 et 12 heures.

L’inhumation aura lieu dans l’intimité familiale.

Sourou Berthe KOUGBLENOU est l’épouse du général de corps aérien BADA Bertin. Elle est décédée le 7 décembre 2025 lors de la mutinerie déjouée. L’illustre défunte est âgée de 62 ans.
M. M.

22 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




