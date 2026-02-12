Programme d’installation des conseillers communaux dans l’Atlantique-Littoral

Les conseillers communaux élus à la suite du scrutin du 11 janvier 2026, seront installés à partir de ce vendredi 13 février 2026, dans les départements de l’Atlantique et du Littoral.

Dans la commune de Cotonou, la seule que compte le Littoral, l’installation des conseillers communaux aura lieu ce vendredi à 14 heures.

Dans le département de l’Atlantique, le programme d’installation se présente comme suit suit :

Programme d’installation dans l’Atlantique-Littoral

Vendredi 13 février 2026

– Cotonou : 14 h

Vendredi 13 février 2026

– Zè : 16 h

– Sô-Ava : 18 h

– Abomey-Calavi : 19 h

Samedi 14 février 2026

– Toffo : 8 h

– Allada : 10 h

– Tori-Bossito : 12 h

– Kpomassè : 14 h

– Ouidah : 16 h

12 février 2026 par