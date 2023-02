Profil et palmérès de Gernot Rohr sélectionneur des Ecureuils

Dans un communiqué officiel, Gernot Rohr a été nommé ce mardi 14 février, nouveau sélectionneur des Ecureuils du Bénin. L’ancien sélectionneur des Super Eagles du Nigéria va connaitre donc une nouvelle aventure ici au Bénin.

Réunis ce mardi 14 février 2023 au siège de la Fédération béninoise de football Porto-Novo, les membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de football ( Fbf), ont rendu officiel la nomination du technicien franco-Allemand Gernot Rohr comme sélectionneur des Ecureuils du Bénin. Le technicien Franco-Allemand vient succéder au français Michel Dussuyer à la tête de la sélection béninoise.

De sources fédérales, Gernot Rohr est attendu à cotonou en fin de semaine. Il pourrait prendre fonction la semaine proche précise la source. L’intérim assuré par Moussa Latoundji depuis le départ de Michel Dussuyer prendra fin avec l’arrivée du franco-Allemand.

Quel est le parcours du technicien franco-allemand ?

Rohr est nommé à la tête des Girondins en 1996 à la suite des mauvais résultats de l’équipe et le renvoi en février de Slavo Muslin. Il mène alors une équipe comportant le « trio magique » des Girondins — Zinédine Zidane, Christophe Dugarry et Bixente Lizarazu —, mais aussi des joueurs talentueux comme Richard Witschge, Jean-Luc Dogon et Gaëtan Huard. Les Girondins réussissent l’exploit de battre l’AC Milan lors du match retour du quart-de-finale de la Coupe de l’UEFA 3 buts à 0 avec un but de Didier Tholot et deux de Dugarry. Les Girondins vont tout de même s’incliner en finale contre l’ancienne équipe de Rohr, le Bayern.

Rolland Courbis vient, comme en 1992, remplacer Rohr et, en 1998-1999, ce dernier est directeur technique de l’équipe allemande de l’Eintracht Francfort. Ensuite, il rejoint Alain Afflelou, ancien président des Girondins, dans son nouveau club, Union sportive Créteil-Lusitanos pour une saison avant de revenir aux Girondins pour diriger le club de formation de l’équipe.

En 2002, il rejoint l’OGC Nice dans le championnat français pour prendre la suite de Sandro Salvioni. Rohr restera deux saisons en poste et le 25 avril 2005, le président de l’OGC Nice, Maurice Cohen, le renvoie.

Il décide alors de rejoindre l’équipe du Red Bull Salzbourg en Autriche pour occuper le poste de coordinateur de l’équipe puis en 2005-06, il remplace Hans-Peter Zaugg à la tête du Berner Sport Club Young Boys, club suisse qu’il guide jusqu’à la finale, perdue, de la Coupe de Suisse. En mai 2007, il est nommé entraîneur du club corse de l’Athletic Club Ajaccien qu’il quitte fin août 2008 en raison d’un désaccord avec le président Orsoni.

Le 27 novembre 2008, il entame une nouvelle aventure au club tunisien de l’Étoile Sportive du Sahel. Il en est limogé le 15 mai 2009 .

Le 9 juin 2009, Gernot Rohr devient l’entraîneur du Football Club de Nantes qui vient d’être relégué en Ligue 2 pour succéder à Élie Baup . Il est remplacé le 3 décembre 2009 .

En février 2010, Gernot Rohr succède à Alain Giresse à la tête des Panthères du Gabon. Il mène l’équipe du Gabon en quarts de finale de la CAN 2012. Il reste en poste jusqu’à la fin de son contrat, le 29 février 2012.

Le 5 septembre 2012, il est nommé sélectionneur du Niger. En octobre 2014, il démissionne de son poste pour cause de mauvais résultats.

Le 24 février 2015, il est nommé sélectionneur du Burkina Faso. Il démissionne en décembre 2015.

En août 2016 il est nommé conseiller technique du Nigeria. Il travaille ainsi avec Salisu Yusuf, "Chief coach" des Super Eagles. Ensemble, ils qualifient le Nigeria pour la Coupe du monde 2018 en Russie.

Depuis son arrivée à la tête des Super Eagles, il a participé à la Coupe du Monde 2018 (éliminé au premier tour) ainsi qu’à la CAN 2019 (3e place). En 2020, il prolonge son contrat de deux années supplémentaires avec la Fédération nigériane

À moins d’un mois de la Coupe d’Afrique des nations 2021, programmée du 9 janvier au 6 février au Cameroun, le Nigeria a annoncé qu’il se séparait de ses services.

Et à quelques semaines des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire 2023, Gernot Rohr est nommé sélectionneur des Ecureuils du Bénin.

