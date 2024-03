Prof Paulin Hountondji inhumé à Porto-Novo

L’universitaire Paulin Hountondji a été inhumé, samedi 2 mars 2024 à Danto (Porto-Novo). C’est à l’issue d’un culte au temple Shalom de Gbéto en présence de plusieurs personnalités.

L’ultime hommage a été rendu, samedi 2 mars 2024, au professeur Paulin Hountondji décédé dans la nuit du 1er au 02 février 2024. Le culte d’enterrement ponctué de chantsn prières et danses a été célébré au temple Shalom de Gbéto en présence de la vice-présidente Mariam Chabi Talata ; des anciens présidents Nicéphore Soglo et Boni Yayi, de l’ancien président de la Cour constitutionnelle Robert Dossou et de la ministre de l’enseignement supérieur Eléonore Yayi Ladekan.

Le défunt a été ensuite inhumé cimetière de Danto à Porto-Novo.

Paulin Hountondji est décédé à l’âge de 82 ans. C’est un professeur de philosophe et l’un des pères fondateurs de la philosophie africaine moderne.

Il fut membre fondateur du Conseil interafricain de philosophie (Ciap).

L’illustre défunt a occupé respectivement les postes de ministre de l’Éducation nationale dans le gouvernement de transition (1990-1991), ministre de la Culture et de la Communication (1991-1993) et chargé de mission du président de la République.

Paulin Hountondji est auteur de plusieurs ouvrages.

