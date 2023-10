Prof Norbert Hounkonnou reçoit le Prix Yang-Hui 2023 en Chine

Prof Norbert Mahouton Hounkonnou a été distingué, vendredi 13 octobre 2023 en Chine, pour ses « contributions fondamentales aux algèbres quantiques déformées ».

Le Prix Yang-Hui 2023 lui a été décerné, vendredi 13 octobre 2023 en Chine, à la Conférence internationale sur l’analyse mathématique, les applications et la simulation informatique.

Norbert Mahouton Hounkonnou, professeur titulaire de l’Université d’Abomey-Calavi, a été distingué au même titre que Salvatore Capozziello de l’Université Federico II de Naples en Italie et à Delfim FM Torres de l’Université d’Aveiro du Portugal.

Le Prix Yang-Hui du nom du mathématicien chinois Yang-Hui récompense les contributeurs en Mathématiques dans le monde.

Prof Norbert Mahouton Hounkonnou est le président de la Chaire internationale de physique mathématique et applications (Chaire ICMPA-UNESCO). Il est l’actuel président du Réseau des académies africaines des sciences et coprésident du réseau des académies africaines, européennes et méditerranéennes pour l’enseignement des sciences. Il est membre de plusieurs Académies dont l’Académie des sciences d’Afrique du Sud, de l’Académie Hassan II des sciences et de la technologie (Maroc), de l’Académie africaine des sciences, de l’Académie mondiale des sciences (TWAS) et d’autres sociétés savantes. Il est Chevalier de l’Ordre National du Bénin.

En mars 2023 aux Etats-Unis, prof Hounkonnou a reçu la médaille John Torrence Tate 2023 pour le leadership international en physique.

