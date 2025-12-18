Prof. Dandi Gnamou élevée à la dignité de Grand Officier

La Professeure Dandi Gnamou a reçu, mardi 17 décembre 2025, la distinction de Grand officier de l’Ordre national du Bénin.

Distinction pour Prof. Dandi Gnamou. La Professeure titulaire de droit public, président de la Haute Cour de Justice a été élevée à la dignité de Grand Officier de l’Ordre national du Bénin. « Cet honneur n’est pas l’aboutissement d’un parcours personnel. Je le reçois comme un rappel exigeant de mon engagement à servir la République avec rigueur, discrétion et fidélité à l’État de droit. Je le partage avec toutes celles et tous ceux qui œuvrent, souvent dans le silence, au sein de nos institutions, pour la paix, la continuité de l’État et la confiance dans le droit », a-t-elle déclaré.

Elle n’a pas manqué de remercier Mariam Chabi Talata, Vice-Présidente de la République, Grande Chancelière des Ordres nationaux, pour sa présence et son accompagnement constant.

A.A.A

