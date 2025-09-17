mercredi, 17 septembre 2025 -

Enseignement supérieur

Prof Charlemagne IGUE, nouveau recteur de l’UAC




Après avis du Conseil national de l’éducation (CNE), le gouvernement a procédé ce mercredi 17 septembre 2025, à la nomination de nouveaux recteurs dans les universités publiques au Bénin. A l’Université d’Abomey-Calavi (UAC), c’est le professeur Charlemagne Babatoundé IGUE qui est nommé.

Charlemagne Babatoundé IGUE, recteur de l’UAC. Sa nomination a été prononcée ce mercredi 17 septembre 2025, en Conseil des ministres. Le nouveau recteur est un économiste de formation. Il fut doyen de la Faculté des sciences économiques et de gestion (FASEG). Le nouveau recteur a obtenu sa maîtrise à l’UAC en 1997, un DEA à l’Université Félix Houphouët-Boigny en 2000, et un doctorat à l’Université de Ouagadougou en 2006.
Il présidait jusqu’à sa nomination, le poste de président de la Conférence des Institutions d’Enseignement et de Recherche Économique et de Gestion en Afrique (CIEREA).

F. A. A.

17 septembre 2025




