Prof. Albert Bienvenu Akoha célébré par ses pairs

L’amphithéâtre Houdégbé de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) a servi de cadre, ce vendredi 19 décembre 2025, à une cérémonie d’hommage dédiée au Professeur Albert Bienvenu Akoha, figure emblématique de la linguistique africaine et pionnier du Département des Sciences du Langage et de la Communication (DSLC).

Le Département des Sciences du Langage et de la Communication (DSLC) rend hommage à un formateur d’exception, dont l’œuvre scientifique et pédagogique a marqué des milliers d’apprenants au Bénin et au-delà. Il s’agit du Professeur Albert Bienvenu Akoha ayant joué un rôle déterminant dans la structuration et l’enracinement de la linguistique au sein de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines (FLASH). Deux mois après son entrée au collège des enseignants de l’Université nationale du Bénin (aujourd’hui l’UAC) le 25 septembre 1980, Professeur Akoha a été nommé chef adjoint du Département des Etudes Littéraires Linguistiques et de Tradition Orale pour accompagner le professeur Georges Guédou dans la gestion technique et scientifique du volet linguistique et traditions orales.

À la suite de la scission ayant donné naissance au Département des Lettres modernes et à celui des Études linguistiques et des traditions orales, le Professeur Akoha a pris la tête de ce dernier, œuvrant sans relâche à la consolidation de la discipline.

Selon le président du comité d’organisation, le Docteur Bienvenu Azéhoungbo, la cérémonie d’hommage a pour but de rappeler le rôle décisif joué par le tandem Guédou-Akoha dans l’avènement du DSLC. « C’est aussi un devoir de reconnaissance de la progéniture scientifique que nous constituons, une génération condamnée à continuer dans la même rigueur et ferveur que nos pères fondateurs », a-t-il déclaré.

Prenant la parole au nom du DSLC, le chef adjoint du département, Martial Folly, a exprimé la profonde gratitude de la communauté universitaire envers le professeur Akoha. « Vous avez réussi à ensoleiller la vie de plusieurs milliers d’étudiants et à illuminer le chemin de la connaissance de nous qui avons été vos apprenants au DSLC » a-t-il affirmé. Martial Folly a salué une carrière marquée par le dévouement, la patience, la générosité et une vision de l’enseignement perçue comme une véritable mission de vie.

Le doyen de la Faculté des Lettres, Langues, Arts et Communication (FLLAC), le Professeur Julien Koffi Gbaguidi a dressé le portrait d’un homme aux multiples dimensions. Il présente le Professeur Akoha comme son père spirituel et un mentor exceptionnel tout en évoquant sa pédagogie singulière alliant danse, chant, humour et rigueur scientifique. « Vos nombreuses actions témoignent de vos valeurs intrinsèques. Vos comportements de bâtisseur et de conservateur de la richesse culturelle constituent pour nous, non seulement une vie, mais un livre dans lequel nous devrions toujours nous abreuver », a-t-il déclaré. Julien Gbaguidi a aussi salué le combat constant du Professeur Akoha pour l’unité des linguistes et la valorisation des langues africaines.

Représentant le recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, Romain Hounzandji a qualifié le Professeur Akoha de « baobab scientifique ». « C’est un enseignant-chercheur exceptionnel dont le dévouement, la rigueur intellectuelle et la passion ont marqué des milliers d’étudiants, mais aussi l’ensemble de notre communauté universitaire », a-t-il affirmé. Son engagement scientifique, poursuit Martial Folly, a contribué à faire avancer la linguistique africaine ainsi que la didactique des langues et cultures béninoises dans notre université. Il a retracé son parcours depuis son entrée à l’Université nationale du Bénin jusqu’à son admission à la retraite en octobre 2013. « L’équipe rectorale est fière de vous, du modèle que vous incarnez pour les générations actuelles », a-t-il ajouté.

Emu, le Professeur Albert Bienvenu Akoha a remercié les organisateurs, les autorités universitaires et l’ensemble de la communauté académique pour cet hommage. « Aujourd’hui, quand j’observe le chemin parcouru, j’ai de réels motifs de satisfaction. Le nombre d’étudiants inscrits au DSLC chaque année est plus important et des progrès significatifs peuvent être observés dans le domaine de la promotion culturelle au Bénin », a-t-il souligné.

Professeur Akoha s’est réjoui de la mise en place des classes culturelles par l’Etat, de l’organisation des Vodun Days, et de la création des agences de développement culturels sur la base de la classification linguistique des langues parlées au Bénin. Selon le professeur, le défi actuel pour les linguistes est de sortir des laboratoires pour aller à la rencontre des populations béninoises afin de construire avec elles un savoir-être favorisant le vivre-ensemble. « Dans cette perspective, je laisserai à la disposition de notre département de linguistique, une série de mes publications pour permettre de tisser la nouvelle corde des recherches linguistiques au bout de l’ancienne », a-t-il déclaré.

La cérémonie a été ponctuée par des animations culturelles assurées par les élèves du Conservatoire des danses cérémonielles et royales du Bénin, des témoignages émouvants,de la présentation d’un ouvrage dédié aux Professeurs Guédou et Akoha, suivies de la remise de présents au récipiendaire.

Akpédjé Ayosso

20 décembre 2025 par ,