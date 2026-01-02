Produire, transformer et nourrir le Bénin, une réalité à construire

Béninoises, Béninois,

Chers compatriotes,

Au Bénin, l’agriculture n’est pas un secteur parmi d’autres. Elle est au cœur de notre identité, de notre économie et de notre cohésion sociale. Plus de la moitié de la population vit directement de l’agriculture, de la pêche ou de l’élevage. Pourtant, ce potentiel reste encore insuffisamment valorisé.

Pour MOELE-BÉNIN, l’autosuffisance alimentaire n’est ni un slogan ni une promesse abstraite. C’est un choix politique assumé. Produire davantage, produire mieux, transformer localement et garantir un accès équitable à une alimentation saine et durable pour tous, quels que soient le revenu ou le lieu de résidence, tel est le défi du Bénin que le parti entend contribuer à relever lors de la 10ᵉ législature.

Guidé par son idéologie social-démocrate, MOELE-BÉNIN fait le choix du patriotisme économique : Consommer béninois, transformer béninois, enrichir béninois. Cela implique un soutien accru à la production locale, à l’industrie et aux chaînes de valeur nationales, afin de réduire la dépendance extérieure et de créer des emplois durables, notamment pour les jeunes et les femmes.

À l’Assemblée nationale, les députés MOELE-BÉNIN s’engagent à utiliser pleinement leurs prérogatives pour renforcer le secteur productif. Le parti portera notamment la loi-programme SEAT.50, une vision de planification sur 50 ans intégrant l’agriculture comme pilier stratégique du développement national, aux côtés de la santé, de l’éducation et des transports.

MOELE-BÉNIN défendra également une relecture du Code des marchés publics afin de favoriser la préférence nationale et l’association systématique des entreprises étrangères aux PME locales, condition essentielle à une industrialisation inclusive.

Cet engagement n’est pas nouveau. Avec le Projet de renforcement de l’unité nationale par l’Agriculture (PRUNA), MOELE-BÉNIN agit déjà sur le terrain, en formant et en accompagnant des jeunes vers une agriculture moderne, productive et rentable.

Béninoises, Béninois,

En janvier 2026, votre voix comptera.

Au cours de la 10ème législature, MOELE-BÉNIN fait le pari d’une agriculture forte, industrialisée et souveraine, au service du progrès partagé et de la dignité nationale.

2 janvier 2026 par