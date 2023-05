Probable président de la Cour constitutionnelle

Le mandat des 7 sages de la Cour Constitutionnelle arrive à terme le 6 juin prochain et les noms des sept prochains membres commencent à circuler. De sources concordantes, le prochain président de la haute juridiction sortira de cette liste de trois personnalités.

Les 7 membres de la 7e mandature de la Cour constitutionnelle sont : Dorothé Sossa, Michel Adjaka, Aléya Gouda Bako, Dandi Gnamou, Vincent Acakpo, Mathieu Adjovi et Nicolas Assogba.

Le président probable de la haute juridiction sera certainement le Professeur Dorothée Cossi Sossa ou l’Agrégée en droit Dandi Gnamou ou encore le Magistrat Michel Adjaka.

De cette short liste de président probable de la mandature 2023-2028 de la haute juridiction, c’est le nom du Professeur Dorothé Cossi Sossa qui est le plus cité.

Avocat de profession, Dorothé Sossa a occupé au cours de sa carrière, de grands postes de responsabilité. Il a été ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (2001-2003) ; Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme (2003-2006) ; Doyen de la Faculté de droit et de sciences politiques (2006-2010) ; Doyen de la Faculté de droit et de sciences politiques (2006-2010) ; Directeur de la chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie et Secrétaire permanent de l’OHADA (2011 à 2019).

Dandi Gnamou est Agrégée en droit, enseignante-chercheure à la Faculté de droit et de sciences politiques de l’Université d’Abomey-Calavi (Bénin). Juriste de haut niveau, elle est membre de la Cour des comptes. Elle est la présidente de la chambre de contrôle des comptes des entreprises publiques à la Cour des comptes et fut précédemment Secrétaire générale de la Cour suprême. Dandi Gnamou est membre du Conseil de gestion de la Facilité africaine de soutien juridique de la Banque Africaine de Développement.

Le Magistrat Michel Adjaka fut président de l’Union Nationale des Magistrats du Bénin (UNAMAB). Il a occupé respectivement les postes de 3e Substitut général à la Cour d’Appel de Cotonou et de Directeur de cabinet au Ministère de la Justice et de la Législation.

La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction du Bénin en matière de constitutionnalité. Composée de sept membres, c’est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics. Elle est créée en 1993. Son siège est à Cotonou.

La Cour constitutionnelle juge de la constitutionnalité de la loi et garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics.

La haute juridiction proclame les résultats définitifs des élections législatives et présidentielles et tranche le contentieux électoral.

La Cour est composée de sept membres dont quatre sont nommés par le bureau de l’Assemblée nationale et trois par le président de la République pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. La Cour constitutionnelle comprend : Trois magistrats ayant une expérience de quinze années au moins dont deux sont nommés par le bureau de l’Assemblée nationale et un par le président de la République ; Deux juristes de haut niveau, professeurs ou praticiens du droit, ayant une expérience de quinze années au moins dont un est nommé par le bureau de l’Assemblée nationale et un par le président de la République ; et Deux personnalités de grande réputation professionnelle nommées l’une par le bureau de l’Assemblée nationale et l’autre par le président de la République.

Le président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs parmi les magistrats et juristes membres de la Cour.

Les fonctions de membres de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec la qualité de ministre de la République, l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, et de toute autre activité professionnelle.

M. M.

23 mai 2023 par ,