Probable essai clinique du vaccin contre la fièvre Marburg

L’organisation mondiale de la Santé compte tester des candidats vaccins en Guinée équatoriale et en Tanzanie après des cas confirmés du virus Marburg.

Des essais clinique du vaccin contre la fièvre Marburg (MARV) en Guinée équatoriale et en Tanzanie. Les deux pays ont enregistré une vingtaine de cas confirmés de ce virus depuis février. La situation est sous surveillance dans ces deux pays qui enregistrent deux petits foyers. Le virus de Marburg ou virus Marburg est apparu pour la première fois dans la ville de Marbourg en Allemagne en 1967. Des recherches sur un vaccin contre le MARV sont en cours depuis des années. En août 2022, l’OMS a lancé au Ghana le consortium MARVAC afin d’accélérer les recherches. Le consortium réunit les acteurs du domaine tels que les scientifiques, industriels, ONG et autorités de santé. Deux rencontres du consortium ont eu lieu en février avec objectif mettre en place des essais cliniques de terrain dans les plus brefs délais. Lors d’un point de presse, le 29 mars dernier, l’OMS a informé que des protocoles d’essais cliniques ont été validés par des experts pour évaluer quatre candidats vaccins

« La Guinée équatoriale et la Tanzanie, envisagent actuellement d’introduire ces phases de recherche dans leur riposte et nous nous préparons à soutenir les autorités nationales pour faciliter le processus si nécessaire. », rapporte ‘’Le Monde’’. L’OMS précise que ces essais « s’inscrivent dans une approche collaborative qui place les ministères de la santé et les chercheurs nationaux au cœur de tous les efforts de recherche ».

A en croire Sylvain Baize, responsable de l’Unité de biologie des infections virales émergentes, « les flambées épidémiques sont des occasions uniques pour permettre l’avancée des recherches sur les vaccins et les traitements qui visent ces fièvres hémorragiques ».

« C’est par exemple grâce à l’épidémie de maladie à virus Ebola qui avait frappé l’Afrique de l’Ouest que le vaccin VSV-Ebola avait été homologué en 2015. Les premières publications sur ce vaccin dataient de 2005 et, en 2014, il n’y avait eu que quelques essais cliniques de phase 1. », a ajouté le spécialiste de la fièvre hémorragique de Lassa.

Le virus de Marburg est une maladie infectieuse de la même famille qu’Ebola. Il se transmet par contact sanguin ou fluides corporels. Les premiers symptômes sont : fièvre, des frissons, céphalées, douleurs musculaires etc.

