Pris de rage, un homme tue sa femme et son cousin

A Akadja Gbodjè, une localité située dans la commune d’Ifangni, département du Plateau, un drame familial a fait deux morts dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 mai 2025. L’homme, auteur des atrocités, aurait également ouvert le feu sur la police intervenue pour maîtriser la situation.

Crime crapuleux à Ifangni. Dans cette commune du département du Plateau, un homme a donné la mort à deux membres de sa famille ; il s’agit de son épouse et de son cousin. Après ce double crime, il a pris la fuite, et est actuellement recherché.

Selon des sources concordantes, tout a commencé quand l’un des enfants, très bouleversé par la situation au sein de la famille, a alerté les forces de l’ordre pour signaler que sa mère venait d’être grièvement blessée par son père. Ce dernier aurait ouvert le feu à bout portant, atteignant sa femme au bras droit. Une patrouille du commissariat de Banigbé s’est alors rendue d’urgence sur les lieux. Loin de se rendre, l’homme, armé et furieux, aurait ouvert le feu en direction des agents. Il aurait même accusé la police d’être de mèche avec le chef du village qui, d’après lui, a orchestré l’intervention. Face à la menace, les forces de l’ordre ont tenté de le neutraliser sans succès. Il a fui par une zone marécageuse proférant des menaces contre toute personne qui tenterait de s’approcher de sa maison.

Son épouse a succombé à ses blessures lors de son évacuation vers un centre de santé. La seconde victime, cousin du suspect, a également perdu la vie. Il l’aurait accusé d’entretenir des relations avec sa femme. Une enquête est ouverte, et le présumé criminel, activement recherché.

13 mai 2025 par ,