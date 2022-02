En prélude au vernissage « Arts du Bénin d’hier et d’aujourd’hui, de la restitution à la révélation », le ministre Jean-Michel Abimbola a organisé dans la soirée de ce vendredi 18 février 2022 une preview avec des invités de marque à la présidence de la République.

Plusieurs personnalités dont la première Dame Mme Claudine Talon ont fait une visite guidée des Trésors royaux et des œuvres contemporaines exposés à la salle des fêtes et salle du Peuple du Palais de la Marina. Cette visite est organisée par le ministère de la Culture en prélude au vernissage de ce samedi 19 février 2022.

Dans son allocution, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, M. Jean-Michel Abimbola est revenu sur la chronologie des restitutions et les perspectives. Le vernissage « Arts du Bénin d’hier et d’aujourd’hui, de la restitution à la révélation » aura lieu en présence du président Patrice Talon.

