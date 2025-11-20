Prétendu lancement du Pi Phone de Tesla, une rumeur sans fondement

Les rumeurs faisant état du lancement d’un téléphone mobile conçu par Tesla et son dirigeant Elon Musk, n’ont aucun fondement officiel. Cette infirmation relayée ces derniers jours sur divers canaux digitaux relève du faux.

L’information relative à la commercialisation d’un téléphone, nommé le Pi Phone, fabriqué par Tesla et jouissant d’une connexion satellite via le réseau Starlink, pour la somme de 789 dollars américains relève du faux.

Le site de vérification des faits Snopes s’est penché sur ces allégations et a confirmé jeudi qu’elles étaient infondées. Malgré cela, des comptes Facebook ainsi que certaines chaînes YouTube ont diffusé une prétendue annonce officielle évoquant l’arrivée prochaine de l’appareil.

Les déclarations d’Elon Musk au fil des années ont contribué à entretenir les spéculations quant à un éventuel développement d’un téléphone par Tesla. Dans une publication sur X datant du 10 juin 2024, le dirigeant avait d’ailleurs affirmé qu’une collaboration avec Samsung pour la création d’un tel produit n’était « pas hors de question ».

