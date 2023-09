Président et vice-présidents élus au Congrès du BR

En congrès extraordinaire ce samedi 09 septembre 2023 au Palais des congrès, le Bloc Républicain (BR) a procédé à l’élection du président et des 8 vice-présidents du Bureau du parti.

Abdoulaye Bio Tchané, ministre d’État chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, a été élu président du parti Bloc Républicain (BR). C’est ce samedi 09 septembre 2023 au Congrès extraordinaire du BR tenu au Palais des congrès de Cotonou.

Il a été procédé également à l’élection du vice-président chargé des structures décentralisées et des organisations de masse du parti, en la personne du député Barthélémy Kassa ; de la ministre Adidjatou Mathys en qualité de vice-présidente chargé de la mobilisation des ressources extérieures et des partenariats. Le député Hervé Hêhomey a été élu vice-président chargé des affaires juridiques et des relations avec les élus du parti. Les députés Nassirou Bako-Arifari et Nathanaël Sokpoékpoé sont respectivement Vice-président chargé de la formation et de l’école du parti et Vice-président chargé de l’organisation et des manifestations du parti.

Romaric Ogouwalé a été élu Vice-président chargé de l’information, de la communication et porte-parole du parti.

Joseph Anani est le Vice-président chargé des affaires administratives et électorales.

