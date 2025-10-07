mardi, 7 octobre 2025 -

Développement

Romuald Wadagni veut rendre navigable le fleuve Ouémé sous son quinquennat




Romuald Wadagni a été investi le samedi 04 octobre candidat de la mouvance à l’élection présidentielle de 2026. De son projet de société en cours d’amendement au sein de l’état major des partis politiques, on apprend de sources concordantes, que le quinquennat 2026-2031 sera marqué par une dizaine de grands travaux dont les plus phares sont : la navigabilité du fleuve Ouémé, le projet de mobilité urbaine dans le Grand Nokoué avec les lignes de bus et surtout du projet de la ligne ferroviaire Cotonou- Porto Novo-Ketou- Parakou- Ilorin ( Nigeria).

Les partis de la mouvance présidentielle travaillent sur le projet de société commun à soumettre au peuple béninois en avril 2026. Dans la continuité des actions phares des deux quinquennats du gouvernement Patrice Talon, Romuald Wadagni s’il est élu entend poursuivre la politique des infrastructures avec un impact direct sur les PME et PMI.

  • Le fleuve Ouéme moteur de la croissance économique

Le fleuve Ouémé est le plus important cours d’eau du Bénin. Il s’étend sur plus de 500 km depuis sa source au Mont Tenaka jusqu’à son embouchure dans le golfe de Guinée. Actuellement, la navigation est rendue difficile due aux rapides. Mais en saison des pluies elle est effective. Les récentes études initiées par l’Etat du Bénin sur le projet sont concluantes à tout point de vue.
La realisation de ce projet, permettra la création de plusieurs pôles de développement dans les localités traversées par le fleuve, notamment dans les domaines de l’agriculture, de la production halieutique et du développement touristique.
Une fois réalisé, ce projet devrait avoir un impact positif sur le développement socio-économique de la région, notamment en termes d’amélioration des transports, de création d’emplois et d’augmentation des revenus des populations riveraines.

Paul Tonon

7 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN




