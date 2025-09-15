« Préserver les acquis et poursuivre sur la lancée de développement et du progrès », Chedrak Chembessi

Vous avez été nombreux et nombreuses à m’écrire en privé pour réagir à ma lettre ouverte au Président de la République Patrice Talon.

Des ami.e.s, des anonymes, des curieux.es, des intrigué.e.s, des inquiet.e.s.

Avec souvent les mêmes questions : Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ?

J’aurais été heureux de pouvoir engager une conversation individuelle avec chacun.e. d’entre vous. Mais mon agenda professionnel et d’époux ne me le permet pas.

Excusez mon impertinence de répondre à nouveau dans une lettre publique.

Pourquoi moi ? Parce que tout comme vous, citoyen béninois, j’ai toujours rêvé d’un Bénin qui prospère, d’un Bénin qui se distingue. Alors, au risque de répéter ce qui a été dit dans ma lettre, les signaux et les fondations de ce Bénin sont là. Je ne peux que m’en réjouir et en féliciter l’architecte. Suivez mon regard !

Pourquoi maintenant ? Parce que maintenant plus que jamais, il faudra tous ensemble préserver les acquis. L’héritage est grand et en appelle à la responsabilité et l’engagement de chacun.e. (notamment de la jeunesse) pour le fructifier, le bonifier. Il est donc d’un devoir citoyen de contribuer à l’émanation d’un Bénin fort et prospère, symbole de notre fierté, notre courage, nos vents d’espoir et de renouveau.

Si vous vous en doutez encore, ma lettre au Président Talon, c’est à la fois, la reconnaissance d’un travail accompli et l’engagement moral et politique qu’au soir des élections présidentielles d’Avril 2026, le pays poursuivra sur sa lancée de développement et de progrès social. Car, c’est ensemble qu’on édifiera cette terre béninoise qu’on laissera à nos enfants.

Dr. Chedrak Chembessi

Économiste-Géographe

Enseignant-Chercheur

15 septembre 2025 par