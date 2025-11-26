Près de 9 milliards FCFA pour l’Industrie et le Commerce en 2026

La ministre de l’Industrie et du Commerce Alimatou Shadiya Assouman a défendu, ce mardi 25 novembre 2025, à l’Assemblée nationale, un budget de 8,93 milliards FCFA pour le fonctionnement de son département en 2026.

8,93 milliards FCFA, soit une augmentation significative de 40,73 % par rapport à 2025. C’est le projet de budget 2026 du ministère de l’Industrie et du Commerce. Dans ce budget, il est prévu 5,78 milliards FCFA pour le Programme Commerce ;1,84 milliard FCFA pour le Programme Pilotage et soutien aux services et 1,30 milliard FCFA pour le Programme Industrie. Le budget permettra de renforcer les capacités du ministère, mais aussi de mieux soutenir les entreprises industrielles.

Actions phares prévues pour 2026

Plusieurs actions seront réalisées en 2026 pour le développement du secteur de l’Industrie et du Commerce.

– la poursuite de la modernisation des infrastructures marchandes,

– l’adoption du projet de Code de la Consommation, un instrument clé pour la protection des ménages,

– l’opérationnalisation de l’Autorité de Mise en Consommation (AMC) et de l’Autorité Nationale de la Concurrence (ANC),

– la mise en place d’un système national de traçabilité des produits, garantissant qualité et sécurité pour les consommateurs,

– la promotion accrue des produits locaux,

– la finalisation de la stratégie nationale de promotion des produits locaux,

– la finalisation des neuf stratégies filières de la Stratégie Nationale d’Exportation (SNE),

– la vulgarisation de la stratégie nationale de mise en œuvre du e-commerce, secteur en forte croissance.

En 2025, le ministère de l’Industrie et du Commerce s’est doté d’un budget 6,34 milliards FCFA. Ce budget a permis la mise en œuvre de plusieurs projets ayant amélioré l’environnement commercial et renforcé la compétitivité des entreprises locales.

