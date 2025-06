Près de 800 milliards F pour renforcer l’offre touristique au Bénin

Le gouvernement a adopté ce mercredi 11 juin 2025 en Conseil des ministres, le Plan stratégique 2025-2029 du ministère du tourisme, de la culture et des arts. Ce plan postule qu’à l’horizon 2029, le Bénin est « une destination touristique de renommée mondiale soutenue par une riche diversité culturelle ».

Un nouveau Plan stratégique pour le ministère du tourisme, de la culture et des arts. Le document de référence a été adopté ce mercredi 11 juin 2025 en Conseil des ministres. Il postule qu’à l’horizon 2029, le Bénin est « une destination touristique de renommée mondiale soutenue par une riche diversité culturelle ». Pour sa réalisation, trois orientations stratégiques sont définies. Il s’agit de la dynamisation et de la règlementation de l’organisation et du fonctionnement du ministère ; du développement et la promotion d’une offre touristique diversifiée, attirant à la fois les visiteurs locaux et internationaux ; et du développement et de la promotion de la culture et des arts en tant que piliers de l’économie créative. Ces orientations selon le communiqué du Conseil des ministres, sont à leur tour, déclinées en objectifs stratégiques puis en axes opérationnels. Le tout, pour un coût total estimatif de 797.174.361.179 FCFA sur les cinq prochaines années.

Le Plan stratégique 2025-2029 du ministère du tourisme, de la culture et des arts est élaboré avec une large participation des différentes parties prenantes concernées. Il fédère les interventions du ministère au cours des cinq prochaines années et vise à faire de ces secteurs, des vecteurs de développement durable, de cohésion sociale et de rayonnement international.

