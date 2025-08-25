Près de 80 individus interpellés pour diverses infractions

Au terme d’une opération dénommée « Coup de poing » menée dans la semaine du lundi 18 au dimanche 24 août 2025, 78 individus ont été interpellés par les éléments du commissariat de Police de Godomey pour diverses infractions.

Dans leur engagement à assurer la sécurité et la tranquillité des populations, les éléments du commissariat de Godomey ont procédé au démantèlement de vastes réseaux de criminels. Ceci, grâce à une opération dite « Coup de poing », qui a permis la destruction de 13 ghettos et l’interpellation de 78 individus.

Selon Peace FM, 24 individus ont été interpellés directement dans les ghettos démantelés, et 48 autres pour des cas de vol. Trois autres individus ont été arrêtés pour cybercriminalité.

Par ailleurs, 04 individus spécialisés dans le vol de compteur de la Société nationale des eaux du Bénin (SONEB), ont été interpellés pour vol présumé de 7 compteurs de la société distributrice d’eau potable au Bénin. L’action concertée des hommes en uniforme a également permis de récupérer une motocyclette volée.

La lutte contre les stupéfiants n’est pas restée en marge des actions menée dans le cadre de l’opération « Coup de poing ». 34 sachets de "tchicha" ont été découverts dans des bars et plusieurs boulettes de chanvre indien, ainsi que des comprimés psychotropes, ont été confisqués, apprend Peace FM. Un autre aspect important de l’opération est le contrôle routier. Lequel a permis d’arraisonner 30 motocyclettes dont 7 sont d’origine douteuse.

Désormais dans les mailles de la Police, ces individus qui perturbent la quiétude des populations seront présentés au Procureur de la République pour répondre de leurs actes.

F. A. A.

25 août 2025 par ,