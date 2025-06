Près de 750 000 tonnes de riz importées au 1er trimestre 2025

Le Bénin a importé au premier trimestre de l’année 2025, 746 805,7 tonnes de riz, pour un montant total de 169,1 milliards de francs CFA. C’est ce que renseigne le Bulletin trimestriel des statistiques du commerce extérieur de l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSTaD).

Les Béninois consomment majoritairement le riz importé. Au premier trimestre de l’année 2025, 746 805,7 tonnes de riz ont été importées depuis l’Inde. Il s’agit notamment du riz semi blanchi, poli, étuvé, glacé, converti ou en brisures.

Outre le riz, le Bénin a importé de la Chine, un autre partenaire commercial, des engrais minéraux ou chimiques phosphatés pour une valeur de 5,5 milliards de francs CFA ; les motocycles (cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire avec ou sans side-cars ; et les side-cars pour un montant 3,6 milliards de francs CFA ; et les diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur ; dispositifs photosensibles à semi-conducteur ; diodes émettrices de lumière d’une valeur de 2,6 milliards de francs CFA.

