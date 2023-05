Près de 7 milliards F et des peines de prison requis contre des prévenus

Le Ministère public a fait ses réquisitions, lundi 15 mai 2023, contre les dix prévenus dans le dossier de l’Agence Nationale des Transports Terrestres (ANaTT). Le dossier a été renvoyé au 22 mai 2023 à la suite des réquisitions et plaidoiries.

A l’audience du lundi 15 mai 2023 à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) dans l’affaire d’immatriculation de véhicules à l’Agence Nationale des Transports Terrestres (ANaTT) qui a causé un préjudice de 13,6 milliards FCFA à l’Etat, le Ministère public représenté par le substitut du procureur spécial, Armand Hounguè a fait ses réquisitions contre les dix prévenus.

5 ans de prison dont deux ferme ont été requis respectivement contre le Chef service informatique de l’ANaTT et trois autres anciens agents de l’Agence. Les mis en cause sont appelés à verser solidairement sept milliards neuf cent trente-huit millions (7 938 000 000) FCFA à l’Etat à titre de dommages-intérêts et 71 millions d’amende pour le Chef service informatique.

Une relaxe au bénéfice du doute a été requise pour six prévenus dont la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de l’ANaTT.

Selon les faits, les dix prévenus et le l’ex Directeur Thomas Agbéva décédé en détention sont poursuivis « abus de fonctions et complicité d’abus de fonctions » dans un dossier d’immatriculation de 2646 véhicules sans douanes entre 2016 et 2020 et de faux frais sur les cartes grises. Le rapport fait état d’un préjudice de 13,6 milliards FCFA causés à l’Etat.

Le rapport d’enquête ne constitue pas une preuve de poursuite des mis en cause, selon l’un des avocats des dix prévenus.

Les avocats relèvent un défaut de confrontation dans le dossier. Ils plaident la relaxe pure et simple pour les prévenus.

Le juge a renvoyé le dossier au 22 mai 2023.

Les dix prévenus retournent en prison en attendant la prochaine audience.

