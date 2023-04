Près de 600 professionnels reçoivent leurs attestations

La Salle rouge du Palais des congrès de Cotonou a abrité, ce mardi 25 avril 2023, la cérémonie de remise d’attestations aux bénéficiaires du Programme de renforcement de capacités des professionnels du THR (Tourisme-Hôtellerie-Restauration). Elle a eu lieu en présence du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts Jean-Michel Abimbola et son collègue des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Kouaro Yves Chabi ainsi que les parties prenantes.

Le gouvernement du président Patrice Talon poursuit ses actions pour faire du Bénin, une destination touristique majeure du continent et du monde. À la suite de la formation de 54 guides de tourisme, le gouvernement béninois a lancé en 2022, le programme de renforcement de capacités au profit des professionnels en Tourisme- Hôtellerie-Restauration (THR). Après plusieurs semaines de formation, près de 600 professionnels ont reçu ce mardi 25 avril, leurs attestations.

« C’est l’aboutissement d’une très longue période de travail acharné allant de la conception du programme à sa mise en œuvre », a déclaré la Directrice du Développement du Tourisme, Faïzath Kora. Àprès le processus de sélection, informe-t-elle, 683 candidats ont satisfait aux exigences des critères définis. « Mais nous avons enregistré 611 participants. A l’arrivée, 583 ont régulièrement atteint le seuil de réussite défini », a souligné Faïzath Kora. A l’en croire, les rapports des formateurs sur l’acquisition des compétences par les apprenants montrent « leur capacité à faire désormais face à la lourde responsabilité ; celle de relever qualitativement le niveau de prestation hôtelière et touristique dans notre pays ».

Le Programme de renforcement de capacités des professionnels du THR est appuyé par la Banque mondiale à travers le Projet de Compétitivité du Tourisme Transfrontalier (PCTT) et conduit par le cabinet français SFERE. Selon leur branche de métier, les professionnels ont reçu dans les communes de Cotonou, Abomey et Parakou, une formation continue sur quatre différents modules à savoir l’hygiène et la qualité alimentaire ; les techniques d’accueil et la qualité de services ; la conception et commercialisation de produits touristiques ; le patrimoine, culture et histoire du Bénin.

Suzie Testevuide, Chargée de projet au Cabinet SFERE s’est réjouie de la réussite du programme mis en œuvre grâce à l’investissement de toutes les parties prenantes.

Le Cabinet a développé un ensemble de recommandations pour l’évaluation de l’impact à long terme des actions menées dans le cadre du programme. « Nous sommes aujourd’hui confiants, que le secteur dispose de toutes les clés nécessaires pour poursuivre le renforcement de l’offre de formation continue », a affirmé Suzie Testevuide.

Pour la Coordonnatrice du PCTT, Nathalie Blanc Chékété, le tourisme au Bénin a un bel avenir devant lui. « Le gouvernement s’attèle à développer les prochaines étapes de la stratégie initiée dès le début du mandat du président Patrice Talon. (…) Très bientôt, nous aurons une école d’application dans les métiers du tourisme, l’hôtellerie et la restauration qui va nous permettre de renforcer la formation initiale et d’harmoniser les curricula de formation dans le secteur », a ajouté Nathalie Blanc Chékété.

Réussir le pari d’une destination attrayante et compétitive

Heureux de la concrétisation de ce programme de renforcement de capacités, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, a exhorté les récipiendaires à « plus de professionnalisme dans leur rôle d’ambassadeur de la destination pour capter et satisfaire les flux touristiques que vont drainer les nouvelles infrastructures en cours dans les différents pôles touristiques ». « Le tourisme et la culture, deuxième levier d’investissement public, de création d’emplois et de richesses après l’agriculture, a besoin de professionnels aguerris et de personnels aux compétences pointues pour coller à la vision du gouvernement. C’est pourquoi, les divers profils de candidats avaient fait l’objet d’une sélection rigoureuse », a souligné Jean-Michel Abimbola. Désormais, poursuit-il, vous faites partie intégrante de la chaîne de valeur en tant qu’acteurs en contact direct avec les touristes et autres visiteurs et de ce fait, vous êtes garants de l’image de la destination.

Il a remercié et salué la disponibilité de la Banque mondiale à soutenir le programme, et le Cabinet SFERE pour le professionnalisme ayant conduit tout le processus avec l’appui local des techniciens. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts compte sur l’engagement des récipiendaires pour « réussir le pari d’une destination attrayante et compétitive ».

Le porte-parole des récipiendaires a remercié le gouvernement Talon pour la vision globale qu’il a pour le développement du Bénin notamment en ce qui concerne le secteur du tourisme. « À travers ces formations que nous avions reçues, nous vous garantissons une nette amélioration du niveau de nos services et prestations au sein des établissements hôteliers et touristiques », a déclaré Mohamed Alidjinou. Ils se sont engagés à travailler davantage pour réduire les plaintes formulées par les touristes.

Il est prévu l’organisation d’une séance en vue de l’élaboration d’un dispositif d’évaluation de la valeur ajoutée du renforcement de capacités des guides de tourisme ainsi que des professionnels en THR en lien avec les faitières (FOPATH, CTM).

Dine Bouraïma, président du Consortium Touristes par Millions au Bénin et Albin Fèliho de la Fédération des Organisations Patronales de l’Hôtellerie et du Tourisme (FOPAHT-BENIN) ont remercié le gouvernement pour l’aboutissement du programme de professionnalisation du secteur du touristique. Ils souhaitent la poursuite des actions pour l’atteinte des objectifs fixés par le gouvernement dans le secteur.

Akpédjé A.Ayosso

Quelques photos de la cérémonie

25 avril 2023 par ,