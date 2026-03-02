lundi, 2 mars 2026 -

Près de 50 activités intellectuelles à l’actif du FInAB 2026




La 4e édition du Festival international des arts du Bénin (FInAB), s’est achevée ce dimanche 1er mars 2026. Près de 50 activités intellectuelles ont meublé cette édition spéciale qui a favorisé une immersion dans l’univers des artistes et créateurs dans les différentes disciplines, ainsi qu’un partage d’expérience entre les locaux et les experts internationaux déployés à Cotonou pour la circonstance.

Le FInAB, grand rendez-vous culturel et artistique organisé chaque année à Cotonou, s’est achevé ce dimanche 1er mars 2026. Durant les 10 jours que l’évènement d’envergure mondiale a duré, d’intenses activités ont été organisées et permis aux artistes et créateurs d’exprimer une fois encore, leur talent et leur créativité.
Pour ce qui concerne le volet intellectuel de cette 4e édition, près de 50 activités ont été organisées. Celles-ci incluent les masters class, des keynotes, speed meeting et des formations dans divers secteurs tels que la mode, l’industrie culturelle et créative, l’économie et l’industrialisation des arts, la politique culturelle, la monétisation de l’art, etc. L’objectif de ces différentes activités selon le comité d’organisation, est de renforcer les capacités des acteurs locaux et de créer un lien entre ces derniers et les experts internationaux.

Placée sous le thème : « Les industries culturelles et créatives : levier de diversité culturelle, de coopération et de paix », cette 4e édition du FInAB qui a mis en lumière les productions relevant de la mode et de la musique, a connu la participation de ALPHADI, le géant de la mode africaine, et plusieurs artistes musiciens béninois et étrangers qui ont fait vibrer durant les 10 jours, la plage du Family Beach à Cotonou.

Le FInAB Fashion Week, creuset dédié à la mode
A travers le FInAB Fashion Week, creuset spécial dédié à la célébration de la mode à l’édition 2026 du FInAB, plusieurs activités ont été organisées. Du Fashion Chill au Défilé de mode, en passant par les masterclasses, et les échanges profonds autour de l’identité, cette édition selon le comité d’organisation, a célébré la mode au-delà des standards, engagée, créative et résolument africaine. « Les défilés ont mis en lumière des créations fortes, audacieuses et inspirantes, portées par des stylistes qui racontent l’Afrique à travers les matières, les coupes et les symboles », a souligné Ulrich ADJOVI, PDG du Groupe Empire, promoteur du FInAB.

Deux scènes distinctes
Deux scènes distinctes ont été ouvertes à cette 4e édition du FInAB. Une grande scène dédiée aux concerts et aux performances majeures, et une seconde scène consacrée aux animations, aux découvertes, aux rencontres et aux expressions émergentes. Selon Ulrich ADJOVI, cette édition a également permis de célébrer l’amour des peuples et la fraternité culturelle à travers des journées dédiées telles que le Nigeria Day, le Togo Day, le Maroc Day et le Liban Day, avec une soirée orientale visant à saluer les communautés marocaine et libanaise qui participent à la richesse culturelle et économique du Bénin.

F. A. A.

2 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




