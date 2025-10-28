Près de 42 000 candidats composent au CQM 2025

La session d’octobre 2025 de l’examen du Certificat de qualification aux métiers (CQM) a démarré, ce lundi 27 octobre 2025, au CEG Les Pylônes à Cotonou. 41.934 candidats composent pour divers corps de métiers.

L’examen du Certificat de qualification aux métiers (CQM), étape cruciale de reconnaissance officielle des compétences des artisans et apprentis dans divers corps de métiers, a démarré ce lundi 27 octobre 2025, et prend fin dimanche 02 novembre prochain. Pour cette session, 41.934 candidats dont 24 618 femmes affrontent les différentes épreuves.

Selon le gouvernement, 2111 sites de composition répartis dans 109 centres d’examen sont prévus pour assurer le bon déroulement de l’examen. Le fait notoire de cette session relève de la participation de 176 pensionnaires des centres pénitentiaires, et de 136 candidats en situation de handicap.

Procédant au lancement des épreuves, la ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Véronique TOGNIFODE a félicité les candidats pour leur détermination. Elle a rappelé l’engagement du gouvernement à faire de la formation technique et professionnelle, un levier de développement économique et social.

Etaient aussi présents au lancement de l’examen, le ministre Modeste KÉRÉKOU, en charge des Petites et moyennes entreprises et de la promotion de l’emploi, le préfet du Littoral, Alain OROUNLA, le 2e adjoint au maire de Cotonou, Gatien ADJAGBONI, le président de la Chambre des métiers et de l’artisanat (CMA Bénin), Soufiyanou IMOROU, et des membres du bureau consulaire et des acteurs du secteur.

F. A. A.

