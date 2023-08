Près de 400.000 F et des téléphones portables emportés par les bandits

Les hors la loi se sont illustrés dimanche 27 août 2023 à Houègbo, un arrondissement de la commune de Toffo, département de l’Atlantique. Ils ont cambriolé une maison et emporté une somme de 380.000 FCFA, des téléphones portables et autres objets.

L’insécurité de plus en plus grandissante à Toffo. Au quartier Yénawa ce dimanche 27 août 2023, des malfrats profitant de l’absence des membres d’une famille, ont cambriolé leur domicile.

Ils ont emporté une somme de 380.000 FCFA. Le Potentiel précise que les bandits ont également emporté 02 téléphones portables appartenant au père et à la mère de famille, et 02 boîtes de sardines.

La police républicaine a ouvert une enquête.

Quelques jours avant ce cambriolage, un autre ménage du quartier aurait reçu la visite des hors la loi. Ceux-ci avaient emporté des vivres.

F. A. A.

28 août 2023 par