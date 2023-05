Près de 4 milliards FCFA octroyés aux fédérations et associations sportives

Ils sont au total 38 fédérations sportives, 116 clubs professionnels et amateurs, 75 centres de formation sportive, en plus du CNOS-Bénin et du CNSB à recevoir leurs chèques ce vendredi 28 avril 2023, dans la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou.

Le ministre des sports Oswald Homeky et tout le gouvernement du Président Talon en ont frappé fort cette année. De 1.357.500.000 Francs CFA en 2022, les subventions sont passées cette année à 3.978.548.763 Francs CFA, soit une augmentation de 2.621.048.763 francs CFA.

Un geste qui a surpris les bénéficiaires. La grande nouveauté cette année, c’est l’octroi de subventions aux clubs professionnels de Basketball, de Handball et de Volleyball. Chacun d’eux a reçu la somme de 10 millions de francs CFA. Également, 100 millions de françs CFA ont été octroyés aux fédérations de Pétanque, de Handball, de Basketball et d’athlétisme.

"Notre ambition est de faire du Bénin une grande nation sportive. Les subventions ont augmenté mais c’est un message pour dire que désormais, nous changeons définitivement de pallier. Il faut désormais que chaque jeune talent dans n’importe quelle discipline ait la possibilité d’entrer en contact avec sa fédération sportive. Ça passe par votre capacité à décentraliser l’organisation des différents championnats. Il faut que chaque talent reçoive le minimum d’encadrement possible pour pouvoir dès la base, avoir les bons réflexes, les bons automatismes liés à la pratique de sa discipline", a conseillé Homeky.

Outre les subventions, le Ministre des Sports a annoncé que les fédérations seront dotées d’outils informatiques pour pouvoir renforcer le travail des directions techniques nationales.

