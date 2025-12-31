Près de 4 milliards F de transferts effectués grâce au programme “GBESSOKÊ”

Le Programme de Filets de Protection Sociale Productifs “GBESSOKÊ”, une initiative gouvernementale visant à soutenir les ménages les plus vulnérables et leur offrir de véritables opportunités de relèvement économique fait du chemin. 3,96 milliards de francs CFA de transferts monétaires ont été effectués depuis son lancement en octobre 2025.

Au Bénin, 20.621 personnes vulnérables dont 17 609 femmes et 3 012 hommes bénéficient directement du programme “GBESSOKÊ”. Le montant des transferts monétaires effectués à leur endroit est de 3,96 milliards de francs CFA. Rodrigue HONKPEHEDJI, coordonnateur de la Cellule d’appui à la mise en œuvre (CAMO) du programme, a rappelé ces chiffres lors d’une conférence de presse ce mardi 30 décembre 2025. Il a rappelé à l’occasion, les trois principaux axes du programme.

Le premier selon ses explications, concerne le renforcement du système de protection sociale qui a permis de transformer 85 centres de promotion sociale en 120 guichets uniques de protection sociale, de moderniser les services sociaux (SIG, RSU, paiements digitaux) et de renforcer les ressources humaines.

Le deuxième axe, relatif aux filets sociaux productifs, prévoit des transferts monétaires réguliers pour la subsistance, des subventions progressives pour la création et l’expansion d’activités agricoles, ainsi qu’un accompagnement et un suivi des bénéficiaires.

Quant au troisième axe, il repose sur la capacité adaptative et la réponse aux chocs, notamment le soutien spécifique aux ménages victimes d’inondations et le dispositif de réponse rapide aux crises et aux chocs covariants.

Ce programme important du volet social du Programme d’action du gouvernement (PAG), est déployé dans 12 communes pilotes, à savoir Cotonou, Sô Ava, Lokossa, Djakotomey, Adjohoun, Pobè, Za Kpota, Ouèssè, Ouaké, Tanguiéta, Parakou et Ségbana.

“GBESSOKÊ” ambitionne d’accompagner 150.000 ménages pauvres extrêmes, soit près d’un million de Béninois, grâce à des transferts monétaires non remboursables assortis d’un suivi rapproché ; des appuis au développement d’Activités Génératrices de Revenus (AGR) pour stimuler l’autonomie économique ; à la mise en place de Guichets Uniques de Protection Sociale (GUPS), et au relèvement économique de 10.000 ménages victimes d’inondation. Le programme s’inscrit également dans une stratégie plus large du ministère des affaires Sociales de la microfinance qui inclut le Projet ARCH (Assurance maladie, crédit, formation), le Microcrédit Alafia et autres programmes mis en œuvre par d’autres sectoriels.

