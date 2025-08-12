4 kg de chanvre indien saisis, 10 suspects arrêtés à Malanville

Démantèlement de trois ghettos et interpellation de dix personnes lors de l’opération « Faucon pèlerin » menée, vendredi 08 août 2025, à Malanville.

La police est descendue à Harro-Banda, au marché de vente d’oignons et au marché de maïs. Les forces de l’ordre y ont saisi 120 boulettes de chanvre indien, un dispositif de broyage, des armes blanches, des paquets de cigarettes, et divers emballages liés au conditionnement de stupéfiants.

Le chanvre saisi totalise un poids de 3 885 grammes, soit 3,885 kilogrammes, selon les autorités.

Deux des suspects arrêtés étaient activement recherchés pour des faits de cambriolage, vols et menaces de mort.

Les ghettos de Harro-Banda et du marché ont été immédiatement détruits pour empêcher leur réinstallation.

L’opération s’inscrit dans une série d’actions visant à assainir les zones urbaines de Malanville des activités criminelles liées aux drogues.

M. M.

12 août 2025 par ,