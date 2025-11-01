Près de 4 000 cas d’excès de vitesse enregistrés en 2 mois

Le porte-parole de la Police républicaine a exposé lors d’une rencontre avec la presse, les statistiques relatives aux infractions routières sur la période de septembre au 31 octobre 2025. Selon les chiffres, 3 713 cas d’excès de vitesse ont été enregistrés chez les véhicules légers en agglomération.

L’incivisme des usagers de la route devient de plus en plus préoccupant. La Police républicaine lors d’une rencontre avec la presse vendredi 31 octobre 2025, a présenté les chiffres enregistrés ces deux derniers mois.

Selon le commissaire Éric Orou Yerima, porte-parole de la Police républicaine, 3 713 cas d’excès de vitesse ont été enregistrés chez les véhicules légers en agglomération ; 88 cas impliquent des poids lourds.

Parmi les usagers interpelés par les forces de sécurité, 1133 d’entre eux n’ont pas obtempéré aux injonctions des hommes en uniforme. 779 autres infractions relatives au non-respect des feux tricolores, l’une des principales causes d’accident, ont également été enregistrés. A tout cela s’ajoutent 235 défauts de visite technique, 97 défauts d’assurance et 201 cas d’usage du téléphone au volant ou au guidon.

Ces statistiques selon la Police, sont la preuve que les usagers de la route adoptent des comportements à risque sur les axes routiers.

Au regard de la fête des fins d’année qui s’annoncent, un appel fort est lancé pour le respect du Code de la route afin de préserver des vies et réduire le nombre d’accidents sur les routes.

