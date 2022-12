Près de 300 milliards F pour réaliser 172,19 Km de voirie en 2023

Les phases B-1 et B-2 du projet Asphaltage démarrent bientôt. Pour ces deux phases du projet d’aménagement des villes béninoises, 172,19 Km de voirie seront réalisés pour un coût prévisionnel de 297 milliards.

Le budget 2023 de l’Etat prend en compte les phases B-1 et B-2 du projet Asphaltage. 06 villes sont concernées. Il s’agit de Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo, Parakou, Kandi et Djougou.

Pour la phase B-1 en cours de préparation, 93,99 km de voiries sont prévues à Cotonou, Porto-Novo, Abomey-Calavi, et Parakou. Le coût prévisionnel des travaux est de 156 milliards de francs CFA. Sur les 93,99 Km de voiries, 71% seront revêtues de béton bitumineux, et 29% revêtues en pavés. Les chantiers sont répartis en cinq (05) lots à savoir : lot 1B (Cotonou), lot 2B (Cotonou), lot 7B (Parakou), lot 10B1 (Abomey-Calavi), et lot 15B (Porto-Novo).

La phase B-2 concerne les villes de Cotonou, Abomey-Calavi, Kandi et Djougou. 78,20 Km de voiries seront réalisées pour un montant prévisionnel de 141 milliards de francs CFA. 65% des travaux seront réalisés en béton bitumineux, et 35% de pavés. Les chantiers pour cette phase sont également répartis en cinq (05) lots à savoir : lot 3B (Cotonou), lot 4B (Cotonou), lot 10B2 (Abomey-Calavi), lot 8B (Kandi) et lot 11B (Djougou).

Pour ces deux phases du projet asphaltage, 11. 300 emplois seront créés. 16.600 lampadaires solaires de dernière génération sont prévus pour 18.000 arbres d’alignement.

