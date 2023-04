Près de 30 cybercriminels arrêtés dans l’Ouémé

Les éléments de l’Office central de répression de la cybercriminalité (OCRC) ont appréhendé vendredi 14 avril 2023, plusieurs cybercriminels dans le département de l’Ouémé. Ils seront bientôt présentés à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

L’Office central de répression de la cybercriminalité poursuit la traque contre les cybercriminels. Ce vendredi 14 avril, 28 ”gaymans" ont été arrêtés dans les communes d’Akpro-Missérété, d’Avrankou et à Porto-Novo. Les hommes en uniforme ont procédé au cours de leur interpellation, à la saisie de plusieurs outils numériques, notamment des smartphones, des ordinateurs portables, et plusieurs autres objets. Ils seront bientôt présentés à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

F. A. A.

15 avril 2023 par