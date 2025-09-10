Près de 3 800 milliards FCFA pour les finances publiques

Le gouvernement a transmis à l’Assemblée nationale, ce mercredi 10 septembre 2025, le projet de loi de finances pour l’année 2026, d’un montant de 3 783,984 milliards de FCFA.

En hausse significative par rapport à celui de 2025, qui s’élevait à 3 551,005 milliards de FCFA, le projet de Budget 2026 « s’équilibre en ressources et en charges à 3 783,984 milliards de FCFA ».

« Le projet vise à poursuivre les actions de diversification de l’économie et à renforcer le capital humain », indique le Conseil des ministres du 10 septembre.

Le budget 2026 s’inscrit dans une dynamique de croissance forte, projetée à 7,5 %. Ce rythme devrait être soutenu par : une agriculture modernisée, l’essor du secteur industriel, et la hausse du trafic portuaire et touristique.

42 % du budget pour les dépenses sociales

Le gouvernement entend allouer 42 % du budget général aux dépenses à caractère social. Les priorités sont axées sur les secteurs tels que : Santé, éducation, eau, énergie, numérique, cantines scolaires pour toutes les écoles publiques. Il couvrira également les dépenses liées à la distribution de suppléments nutritionnels pour les femmes et jeunes enfants ; aux réformes de l’enseignement technique ; Bourses dans des établissements privés de haut niveau, etc.

Les élections générales de 2026 sont aussi couvertes par ce budget. Le gouvernement assure que les ressources nécessaires sont déjà mobilisées.

