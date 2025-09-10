mercredi, 10 septembre 2025 -

Projet de Budget de l’Etat, exercice 2026

Près de 3 800 milliards FCFA pour les finances publiques




Le gouvernement a transmis à l’Assemblée nationale, ce mercredi 10 septembre 2025, le projet de loi de finances pour l’année 2026, d’un montant de 3 783,984 milliards de FCFA.

En hausse significative par rapport à celui de 2025, qui s’élevait à 3 551,005 milliards de FCFA, le projet de Budget 2026 « s’équilibre en ressources et en charges à 3 783,984 milliards de FCFA ».

« Le projet vise à poursuivre les actions de diversification de l’économie et à renforcer le capital humain », indique le Conseil des ministres du 10 septembre.

Le budget 2026 s’inscrit dans une dynamique de croissance forte, projetée à 7,5 %. Ce rythme devrait être soutenu par : une agriculture modernisée, l’essor du secteur industriel, et la hausse du trafic portuaire et touristique.

42 % du budget pour les dépenses sociales

Le gouvernement entend allouer 42 % du budget général aux dépenses à caractère social. Les priorités sont axées sur les secteurs tels que : Santé, éducation, eau, énergie, numérique, cantines scolaires pour toutes les écoles publiques. Il couvrira également les dépenses liées à la distribution de suppléments nutritionnels pour les femmes et jeunes enfants ; aux réformes de l’enseignement technique ; Bourses dans des établissements privés de haut niveau, etc.

Les élections générales de 2026 sont aussi couvertes par ce budget. Le gouvernement assure que les ressources nécessaires sont déjà mobilisées.
M. M.

10 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




