Projet de budget de l’Etat gestion 2026

Près de 29 milliards FCFA pour le ministère des Affaires sociales




La ministre des Affaires sociales et la Microfinance Véronique Tognifodé a défendu un budget de 28 813 543 000 FCFA en 2026 pour le compte de son ministère.

« Conformément au projet de loi de finances, gestion 2026, le ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance bénéficie d’une dotation de 28 813 543 000 FCFA contre 26 983 853 000 FCFA en 2025, soit une progression de 6,78 % », informe la ministre Véronique Tognifodé. Cette hausse, souligne-t-elle, est portée principalement par une augmentation de 7 % des investissements publics. « Ce qui traduit l’ambition renouvelée du gouvernement pour un secteur social plus impactant, plus inclusif et résolument tourné vers l’équité », a-t-elle déclaré.

Les ressources permetttront « de consolider les mécanismes de protection sociale, de renforcer le bien-être des populations vulnérables et d’accélérer l’inclusion financière des ménages à faibles revenus ».

Interventions structurantes en 2026

  Lancement des travaux de construction et d’équipement de 35 Guichets uniques de protection sociale dans 26 communes, couvrant les 12 départements du pays ;
  Rénovation et équipement des centres de formation professionnelle des personnes handicapées et des centres de promotion sociale des aveugles ;
  Extension des infrastructures du Centre d’assistance psychiatrique et d’accompagnement des personnes en situation de mendicité ;
  Prise en charge de 150 000 ménages pauvres extrêmes dans les 77 communes, à travers des transferts monétaires destinés à la subsistance et à l’appui aux activités génératrices de revenus, grâce au programme Gbessoké.
  Relèvement économique de 2 500 ménages victimes de chocs climatiques, à raison de 200 000 F Cfa par ménage ;
  Actualisation du régime social unique pour intégrer de nouveaux ménages en situation de vulnérabilité,
  Déploiement de l’assurance maladie et l’extension du volet formation du projet Arch avec pour cible 7 000 en 2026
  Poursuite de la mise en œuvre des mesures inclusives au profit des personnes handicapées, notamment les subventions pour les établissements inclusifs d’éducation et de formation, les aides financières aux étudiants non boursiers et les appuis aux initiatives d’entrepreneuriat de cette couche sociale
  Augmentation de la capacité d’accueil et l’amélioration de la prise en charge médicale et psycho sociale des malades mentaux errants.

24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




