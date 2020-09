En vue d’assurer la continuité des activités pédagogiques dans le contexte actuel de crise sanitaire du Coronavirus, le ministère des enseignements maternel et primaire (MEMP) a bénéficié d’un don de l’Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO).

Le don offert grâce à l’appui de financier de la fondation MISK est composé d’un ordinateur portatif et de 322 Smartphones. D’une valeur de 23,6 millions FCFA, il vise à faciliter l’enregistrement et la diffusion des cours en ligne au profit de 175 écoles primaires publiques des zones défavorisées.

Selon le représentant du secrétaire exécutif de l’ICESCO-Bénin, Soulémana Yessoussou, rapporté par La Nation, ce don s’explique par le fait que le Bénin est membre de cette organisation islamique depuis 1987. Depuis lors, le pays dirigé par le président Patrice Talon a participé à toutes les activités de l’ICESCO. Ce qui lui permet de bénéficier du Programme d’appui à ses Etats membres afin de soutenir leurs efforts face à la crise sanitaire liée au Covid-19 dans la formation et l’apprentissage des écoliers.

Après avoir exprimé ses remerciements à ICESCO et à la Fondation MISK, le directeur de cabinet du ministère des enseignements maternel et primaire, Avodagbé Dèwanou a souligné que ce geste vient fouetter les actions du gouvernement dans le cadre de la promotion de l’enregistrement et de la diffusion des cours en ligne en vue de réduire la propagation du Covid-19. Il garantit également le droit à l’éducation en ces temps de crise sanitaire, a-t-il ajouté.

Pour la secrétaire générale de la Commission nationale béninoise pour l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation (CNBU/UNESCO), Adélaïde Fassinou Allagbada, le don offert est le reflet de la solidarité que l’organisation a voulu témoigner au Bénin en ces temps de Coronavirus.

Suivant la clé de répartition, les écoles disposant entre 4 et 6 cours recevront deux Smartphones et celles disposant entre 2 et 3 classes en prendront un.

F. A. A.

8 septembre 2020 par