Près de 20 cybercriminels condamnés ce jeudi à la CRIET

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a examiné 15 dossiers de cybercriminalité lors de l’audience correctionnelle du jeudi 03 août 2023. 18 prévenus ont été condamnés à des peines de 05 ans et 07 ans de prison au terme de cette audience.

Fortune diverses pour des cybercriminels communément appelés ‘’gayman’’. Au nombre de 18, ils ont été condamnés jeudi 03 août 2023 à des peines de 05 ans et 07 ans de prison à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. La juridiction spéciale reproche aux prévenus, des pratiques d’escroquerie via internet.

Sous la couverture d’investisseurs ou de donateurs, certains d’entre eux parviennent à soutirer de l’argent à leurs victimes. D’autres par contre proposent des relations intimes via internet. A ces deux catégories, s’ajoute celle des ‘’gaymans’’ qui se font passer pour des consultants spirituels.

Dans son verdict, la CRIET a condamné 11 prévenus à 07 ans de prison dont 05 ans ferme. Ils devront également payer selon la décision du juge, une amende de 01 million de francs CFA chacun. 02 autres accusés ont écopé d’une peine de 07 ans de prison ferme, et une amende de 02 millions de francs CFA. La juridiction spéciale a également condamné 04 nigérians à 05 ans de prison assortis du sursis, et une amande de 01 million de francs CFA chacun.

Un jeune cybercriminel qui a fait la promesse de visa aux gens pour un voyage en Allemagne, a été condamné à 05 ans de prison, et une amende de 01 million de francs CFA. Il aurait même tenté d’escroquer des membres du gouvernement et des personnalités de hauts rangs. La relaxe au bénéfice du doute a mène une lutte été prononcée au profit de quatre gaymans lors de cette audience.

