Près de 20.000 habitants de Zaffé desservis en eau potable

L’arrondissement de Zaffé, dans la commune de Glazoué, a accueilli les 17 et 18 novembre la réception provisoire de son Système d’Approvisionnement en Eau Potable multi-villages (SAEPmV). La mission était conduite par l’Agence nationale d’approvisionnement en eau potable en milieu rural (ANAEPMR), dans le cadre du projet PASAEP-24.

Infrastructure attendue depuis plusieurs années, un Système d’Approvisionnement en Eau Potable multi-villages (SAEPmV) a été réceptionné à Zaffé, dans la commune de Glazoué. « Depuis 2018, nous attendions ce moment. C’est un soulagement immense », a déclaré Christian Odoubourou, responsable Eau et Assainissement de Glazoué. Il a salué un système qui « va desservir près de 20.000 personnes » et remercié le gouvernement et l’ANAEPMR.

Pour les habitants, l’impact est immédiat. « Avant, nous faisions des kilomètres pour trouver de l’eau, et ce n’était pas toujours propre », raconte Yabo Solange, résidente de Kpakpazoumé. « Aujourd’hui, l’eau est juste à côté et elle est potable. C’est comme une nouvelle vie qui commence ».

Le système a été réalisé par le groupement EWA/OBB/ETF, titulaire du marché du lot 2. Il comprend un château d’eau de 100 m³, une station de pompage de 20 m³/h, plusieurs locaux techniques et administratifs, un groupe électrogène et un réseau de distribution en PVC. Quatorze bornes fontaines sont déjà opérationnelles.

La délégation qui a procédé à la réception réunissait l’ANAEPMR, les bureaux de contrôle, des représentants des finances publiques, la direction départementale de l’eau et les autorités communales. Elle a inspecté les installations et confirmé leur conformité aux prescriptions techniques.

M. M.

26 novembre 2025 par ,