Près de 2 millions FCFA de faux billets saisis, deux individus arrêtés

Le commissariat du 5e arrondissement de Porto-Novo a interpellé, il y a quelques jours, deux individus spécialisés dans l’écoulement de faux billets de 10 000 F CFA. Le montant des saisies auprès d’eux est estimé à 1 930 000 francs CFA.

De faux-monnayeurs dans les mailles de la Police. L’un des suspects a été interpellé suite à une opération de dépôt Mobile Money (MoMo), le 11 novembre dernier.

Selon la Police, le mis en cause s’est présenté chez le gérant de cabine pour un dépôt de 215 000 francs CFA. Le numéro communiqué étant erroné, il annule l’opération et profite d’un moment de confusion pour substituer les billets authentiques par de faux billets, mais conserve un vrai billet de 5 000 F qu’il place en façade, puis reprend sa demande pour un dépôt de 200 000 francs CFA. Dès que le gérant valide le transfert, il démarre sa motocyclette de marque Haojue et prend la fuite. Le gérant de cabine s’en rend compte et alerte aussitôt les populations riveraines qui parviennent à l’arrêter.

Après quelques heures de garde-à-vue, il a été présenté au procureur de la République le 13 novembre, puis écroué à la maison d’arrêt de Porto-Novo.

Lorsque le complice se présente au commissariat pour récupérer la moto que conduisait le mis en cause, les plaignants l’identifient et la Police procède à son interpellation sur le camp. La fouille du sac à dos qu’il avait sur lui a permis de découvrir 1 570 000 francs CFA de faux billets en coupures de 10 000 francs CFA, 09 cartes SIM anonymes ainsi que trois téléphones portables, dont deux iPhones.

Outre l’argent saisi, l’enquête policière a révélé que les deux faussaires avaient déjà réussi à infiltrer 360 000 francs CFA de monnaie contrefaite dans le circuit. Un montant qui a déjà fait l’objet de plaintes distinctes. En attendant d’autres éventuels plaignants, le préjudice global connu s’élève à 1 930 000 francs CFA.

17 novembre 2025