mardi, 18 novembre 2025 -

400 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Porto-Novo

Près de 2 millions FCFA de faux billets saisis, deux individus arrêtés




Le commissariat du 5e arrondissement de Porto-Novo a interpellé, il y a quelques jours, deux individus spécialisés dans l’écoulement de faux billets de 10 000 F CFA. Le montant des saisies auprès d’eux est estimé à 1 930 000 francs CFA.

De faux-monnayeurs dans les mailles de la Police. L’un des suspects a été interpellé suite à une opération de dépôt Mobile Money (MoMo), le 11 novembre dernier.
Selon la Police, le mis en cause s’est présenté chez le gérant de cabine pour un dépôt de 215 000 francs CFA. Le numéro communiqué étant erroné, il annule l’opération et profite d’un moment de confusion pour substituer les billets authentiques par de faux billets, mais conserve un vrai billet de 5 000 F qu’il place en façade, puis reprend sa demande pour un dépôt de 200 000 francs CFA. Dès que le gérant valide le transfert, il démarre sa motocyclette de marque Haojue et prend la fuite. Le gérant de cabine s’en rend compte et alerte aussitôt les populations riveraines qui parviennent à l’arrêter.
Après quelques heures de garde-à-vue, il a été présenté au procureur de la République le 13 novembre, puis écroué à la maison d’arrêt de Porto-Novo.
Lorsque le complice se présente au commissariat pour récupérer la moto que conduisait le mis en cause, les plaignants l’identifient et la Police procède à son interpellation sur le camp. La fouille du sac à dos qu’il avait sur lui a permis de découvrir 1 570 000 francs CFA de faux billets en coupures de 10 000 francs CFA, 09 cartes SIM anonymes ainsi que trois téléphones portables, dont deux iPhones.
Outre l’argent saisi, l’enquête policière a révélé que les deux faussaires avaient déjà réussi à infiltrer 360 000 francs CFA de monnaie contrefaite dans le circuit. Un montant qui a déjà fait l’objet de plaintes distinctes. En attendant d’autres éventuels plaignants, le préjudice global connu s’élève à 1 930 000 francs CFA.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

17 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Un faux multiplicateur d’argent arrêté à Cana


17 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Une équipe conjointe des commissariats de Hounli et de Cana, dans la (…)
Lire la suite

Des sacs de charbon contenant 150 kg de drogue saisis


17 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les agents du Service régional de lutte contre la fraude (SRLCF), (…)
Lire la suite

Adam Boni Tessi, ex président de la HAAC n’est plus


14 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’ancien président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la (…)
Lire la suite

Un vendeur d’ ‘’œuf d’arc-en-ciel’’ arrêté


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les agents de police de l’arrondissement d’Ahouannonzou, commune (…)
Lire la suite

En quête de rituel d’argent, un étranger échappe au pire


13 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Une affaire de rituel d’argent a failli coûter la vie à un citoyen (…)
Lire la suite

1 voleur de téléphones et de sacs à main interpellé


13 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Un individu impliqué dans le vol de téléphones et de sacs à main a été (…)
Lire la suite

Un employé poursuit son ex patronne en justice et exige 15 millions de (…)


12 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Le Tribunal de première instance de Cotonou a examiné le dossier (…)
Lire la suite

10 individus arrêtés, des produits psychotropes saisis


8 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Une opération conduite par la direction départementale de la Police de (…)
Lire la suite

Décès d’un candidat pour les communales 2026


6 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le candidat titulaire sur la liste de l’Union Progressiste le Renouveau (…)
Lire la suite

L’assurance maladie obligatoire élargie aux mendiants, malades mentaux (…)


29 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le gouvernement a adopté, ce mercredi 29 octobre 2025, le décret (…)
Lire la suite

Mgr Adoukonou inhumé le 03 novembre prochain


29 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Décédé dans la nuit du 26 au 27 octobre 2025, Monseigneur Barthélémy (…)
Lire la suite

Une quarantaine de jeunes arrêtés après un spectacle de Egoungoun


28 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Cocotomey, un quartier situé dans l’arrondissement de Godomey, dans (…)
Lire la suite

Deux jeunes hommes condamnés pour vol d’ustensiles de cuisine


24 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi a condamné, ce (…)
Lire la suite

Un homme se suicide après une séparation amoureuse


23 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Kéferi, un quartier situé dans le premier arrondissement de Kandi, un (…)
Lire la suite

Des blessés graves après un accident à N’Dali


23 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un camion chargé des sacs de maïs et de soja s’est renversé, dans la (…)
Lire la suite

Voici la procédure d’accrédition des médias étrangers


21 octobre 2025 par Marina Houénou
Les journalistes de la presse étrangère désireux de couvrir les (…)
Lire la suite

L’ancien ministre Sabaï Katé s’en est allé


20 octobre 2025 par Marina Houénou
L’ancien ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, (…)
Lire la suite

AREA-ALAFIA créée pour une retraite active et épanouie au Bénin


20 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Deux ans après le premier Salon des séniors, creuset d’échanges destiné (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires