Prés de 2 millions FCFA arnaqués à des agents Mobile Money pour jouer 1xbet

Un passionné des jeux de paris sportif a comparu ce jeudi 16 octobre 2025 devant la CRIET. Le jeune homme est en détention préventive pour avoir arnaqué près de deux (02) millions FCFA à deux opérateurs de transfert d’argent mobile money pour jouer à 1xbet.

L’addiction aux paris sportifs conduit un jeune homme derrière les barreaux au Bénin. Ce jeudi 16 octobre 2025, un jeune homme a été entendu par les juges de la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) dans le cadre d’un dossier d’abus de confiance par le biais d’un système. Convoqué à la barre, il ne reconnaît que les faits d’abus de confiance.

Lors de l’audience, deux de ses victimes, un homme et une femme se sont présentés pour raconter leur mésaventure avec le prévenu. Il s’agit de deux opérateurs de transfert d’argent mobile money. La première victime a témoigné contre le prévenu est une femme qui vit à Godomey. Selon sa déposition, le prévenu est venu chez elle faire un dépôt de trois cents mille (300 000) francs CFA avant de faire un autre retrait de cinquante mille (50 000) francs CFA et de la lui remettre. Pendant ce temps, le prévenu n’a pas remis le reste des sous qui est de 250 000 FCFA . Pire encore, il va simuler une envie d’uriner avant de prendre la fuite. La victime affirme que ce sont ses cris qui ont permis au passants de l’interpeller pour le conduire au commissariat.

La deuxième victime est un homme qui vivait dans le même quartier que le prévenu. Devant le juge, la victime raconte que le prévenu est venu faire un retrait d’argent d’un million six cent mille (1,6 millions) francs CFA. Elle précise que la victime avait l’habitude de faire de gros retraits de sous chez lui. Ce jour-là, il va indiquer à sa victime qu’il n’avait pas retrouvé l’argent dans son sac et que de lui laisser le temps d’aller prendre le sac à la maison. Mais, le jeune homme va disparaître du quartier avec les sous de 1,6 millions FCFA. Depuis, la victime confie à la Cour que ses numéros de téléphone étaient devenus injoignables. Plus tard, le prévenu va appeler la victime et va même envoyer sa femme pour lui promettre de payer 50 000 FCFA par jour afin de la rembourser. Exaspérée par la situation, la victime a finalement porté plainte.

Deux autres victimes du prévenu n’étaient pas présentes à l’audience.

Peine de prison ferme requise

Convoqué à la barre, le prévenu a reconnu les faits. Il a expliqué que les dépôts effectués étaient destinés à son compte 1xbet et qu’il comptait sur les gains qu’il devait gagner pour payer ces victimes. Mais, il affirme que tout ne s’est pas passé comme prévu.

Dans ses réquisitions, le ministère public a demandé à la Cour de retenir le prévenu dans les liens des préventions d’abus de confiance via internet. Il a requis trente-six (36) mois de prison ferme et un million FCFA d’amendes contre le prévenu. Le représentant du procureur spécial près la CRIET a demandé à la Cour de recevoir la constitution en partie civile des deux victimes présentes et de réserver les intérêts civils pour les deux autres victimes absentes. Le verdict du procès a été renvoyé au jeudi 18 décembre 2025 par le juge, rapporte l’envoyé spécial de Libre Express.

Cliquez ici pour lire la suite

16 octobre 2025 par