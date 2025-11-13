jeudi, 13 novembre 2025 -

Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

L’Entretien exclusif de Patrice Talon sur les grands sujets de l’actualité nationale

Présidentielle de 2026

Les duos Wadagni-Talata et Hounkpè-Hounwanou validés par la Cour


13 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Seuls les duos Romuald Wadagni-Mariam Chabi Talata et Paul Hounkpè-Judicaël R. Hounwanou participeront à l’élection présidentielle d’avril 2026 au Bénin. La Cour (…)  
2e édition du SIMA à Cotonou

Des échanges pour structurer et développer l’écosystème musical


13 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La directrice adjointe de Cabinet du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, Gwladys Gandaho a procédé, jeudi 13 novembre 2025, à l’ouverture officielle de la 2e (…)  
Contenus illicites publiés en ligne

La HAAC met en garde les médias sans existence légale


13 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) constate une multiplication de contenus illicites publiés ou diffusés en ligne par des médias sans (…)  
Paiements numériques en 2024

Près de 2 000 milliards de dollars de transactions instantanées en Afrique


13 novembre 2025 par Marc Mensah
L’Afrique connaît une envolée sans précédent de ses paiements numériques. C’est ce qui ressort du rapport sur les Systèmes de Paiement Instantané Inclusifs (SIIPS) 2025, (…)  
Arrondissement de Godomey

1 voleur de téléphones et de sacs à main interpellé


13 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Un individu impliqué dans le vol de téléphones et de sacs à main a été arrêté mercredi vers 19 heures par la police à Godomey. Un individu assisté par son complice, (…)  
Elections générales de 2026 au Bénin

Le dépôt des candidatures aux législatives démarre le 15 novembre


13 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a annoncé l’ouverture officielle de la période de dépôt des candidatures pour les élections législatives de 2026. (…)  
Arrondissement de Godomey

Un voleur de pièces de voiture arrêté


13 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Une patrouille de police a interpellé, mercredi 12 novembre 2025 à Womey, un individu en flagrant délit de vol de pièces mécaniques. Un voleur de pièces de voitures (…)  
Talon consulte les députés du Bloc Républicain ce jeudi


13 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le président Patrice Talon reçoit ce jeudi 13 novembre 2025, en soirée, (…)
Droits de Diffusion du Football et Évolution des Revenus


13 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le football génère des revenus considérables grâce à la diffusion (…)
Un individu arrêté avec une centaine de plaques funéraires


13 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Un individu a été arrêté au PK 14 Godomey, mercredi 12 novembre 2025, (…)
Les candidats au concours douanes convoqués à l’épreuve psychotechnique


13 novembre 2025 par Marc Mensah
La Direction générale des Douanes annonce la tenue de l’épreuve (…)
Benin Cashew honore le Bénin aux Reuters Global Sustainability Awards


13 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Bénin s’impose une fois de plus sur la scène internationale de (…)
Les Agences de promotion des investissements de l’UEMOA en conclave à (…)


12 novembre 2025 par La Rédaction
Cotonou, la capitale économique du Bénin abrite depuis ce mercredi 12 (…)
La cantine de L’EPP Kpassali cambriolée


12 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Située dans la commune de Glazoué, l’École primaire publique (EPP) de (…)
L’ANIP transmet la liste électorale à la CENA


12 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) a (…)
Saisie de 130 kg de chanvre indien cachés dans des sacs de maïs


12 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le commissariat du premier arrondissement de Bohicon a intercepté, (…)
Un employé poursuit son ex patronne en justice et exige 15 millions de (…)


12 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Le Tribunal de première instance de Cotonou a examiné le dossier (…)
Une femme retrouvée morte à Godomey


12 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Découverte macabre ce mercredi 12 novembre 2025 dans la commune (…)
Le SIMA 2025 s’ouvre ce jeudi à Cotonou


12 novembre 2025 par Ignace B. Fanou
Le Sofitel Cotonou Marina Hôtel accueille du 13 au 14 novembre 2025, le (…)
L’hôpital d’Allada-Toffo-Zè se modernise pour accueillir les grands brûlés


12 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement a annoncé, en Conseil des ministres ce mercredi 12 (…)
Les Monts Kouffè - Wari Maro constitués en Parc national


12 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les forêts classées des Monts Kouffè (Donga, Borgou et Collines) et de (…)
Un village de vacances Club Med dans 2 ans à Avlékété


12 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement a autorisé, ce mercredi 12 novembre 2025 en Conseil des (…)
Acquisition d’équipements au profit du CNHU- HKM et du CHD Borgou


12 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le gouvernement a autorisé ce mercredi 12 novembre 2025, en Conseil des (…)
VIDÉOS

Le Bénin présent au Forum “Notre Futur Brésil–France”


7 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Ministre des Affaires étrangères, Monsieur Olushegun ADJADI BAKARI, (…)
L’intégralité des propos de Patrice Talon sur les sujets d’actualité


4 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le président de la République du Bénin, Patrice Talon s’est prononcé (…)
Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f (…)


3 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Un monument sous-marin à Ouidah en mémoire des esclaves


2 octobre 2025 par Marc Mensah
Un monument commémoratif sous-marin sera bientôt érigé au large de (…)
Le PAPC met la ville de Cotonou à l’abri des inondations


17 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
t. 2025 La gestion durable des eaux pluviales est l’un des défis (…)
Le PAPC , une solution pour zéro inondation à Cotonou


17 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
3 nominations en Conseil des ministres


12 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
En Conseil des ministres ce mercredi 12 novembre 2025, trois (03) (…)
Les grandes décisions de ce mercredi


12 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Le Conseil des ministres s’est réuni, ce mercredi 12 novembre 2025. (…)
3 escrocs arrêtés pour faux billets et portefeuilles magiques


12 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
03 individus ont été interpellés, mardi 11 novembre 2025 à Ahozon, dans (…)
La Fondation ARISE et la SIPI-Bénin renforcent l’Association Les Tigres (…)


11 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Fondation ARISE et la Société d’investissement et de promotion de (…)
Une IA pour préserver les langues nationales au Bénin


11 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Bénin a lancé, lundi 10 novembre 2025, à Cotonou le projet « (…)
Le SG de la FéBéBOXE condamné à 24 mois de prison


11 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Tribunal de première instance de première classe de Cotonou a (…)
Distinction honorifique à Dakar (Sénégal)


11 novembre 2025 par Ignace B. Fanou
Dr. Kpadonou Armand AIDJO reçoit le titre de Docteur Honoris Causa, le (…)
Le Bénin accueille la représentante du FIDA


11 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA) renouvelle (…)
La révision de la Constitution à l’ordre du jour vendredi


11 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les députés invités à Porto-Novo pour examiner la proposition de (…)
Le nouvel ambassadeur du Ghana près le Bénin reçu à Cotonou


11 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le ministre béninois des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari, (…)
La HAAC reçoit des matériels informatiques de la Chine


11 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin Zhang (…)
Une jeune femme condamnée pour 5 millions F de MoMo impayés


11 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a (…)
Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires