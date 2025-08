Près de 15 000 marchands installés dans les nouveaux marchés modernes

Des milliers de marchands occupent déjà les nouveaux marchés urbains construits sous le régime du président Patrice Talon. La directrice générale de l’Agence nationale de gestion des marchés (ANAGEM), Eunice L. KINIFO, a présenté les statistiques lors d’une émission sur Radio Tokpa le samedi 02 août 2025.

« Entre le 19 janvier 2024 date d’ouverture du 1er marché moderne, et le 17 juillet 2025, 15 marchés ont été ouverts y compris celui de Hlazounto à Cotonou (…). A ce jour, 14 472 marchands y sont installés dont 99% de femmes », c’est ce qu’a déclaré Eunice L. KINIFFO, directrice générale de l’ANAGEM, samedi 2 août 2025, sur les ondes de Radio Tokpa. D’après ses explications, environ 800 emplois directs ont été créés, en priorité au profit des filles et fils du terroir à travers les services d’entretien et de sécurité, avec un fort engagement en faveur de la protection sociale.

La DG de l’ANAGEM a annoncé au cours de l’entretien, l’ouverture de 5 autres marchés à détails dès septembre prochain. Il s’agit du marché de Pk3 à Cotonou, Guèma à Parakou, Houndjro à Abomey et le marché de Djougou. A cet effet, elle a invité les marchands à commencer à s’apprêter pour intégrer ces plateformes marchandes. L’ANAGEM, a-t-elle rassuré, a déjà travaillé sur toutes les étapes pouvant conduire à l’ouverture de ces marchés. « Nous sommes à environs 95% pour l’inauguration. Les 5% restants, c’est du côté des marchands qui doivent bien achalander les étals pour leur beauté », a-t-elle poursuivi.

Selon les statistiques, 21 marchés de détails ont été construits par le gouvernement sur toute l’étendue du territoire national. Jusque-là, 15 sont déjà inaugurés dont 9 à Cotonou et 01 à Porto-Novo. A date, 6 restent à ouvrir à savoir le marché de Ouando (Porto-Novo), le marché de Cococodji (Abomey-Calavi), le marché de Pk3 (Cotonou), le marché de Guèma (Parakou), le marché de Djougou et de Houndjro (Abomey).

Contrairement aux 04 marchés qui seront inaugurés en septembre, le marché de Cococodji pour sa part sera ouvert au public en octobre. « Les travaux de voirie sont en cours et ont beaucoup évolué. Lorsque le gouvernement construit un marché dans une zone, les travaux de voirie suivent en même temps », a informé la DG de l’ANAGEM.

Par ailleurs, le pôle commercial du stade Général Mathieu Kérékou à Cotonou, et le marché de gros d’Akassato n’ont pas été occultés au cours de l’émission.

Le pôle commercial Général Mathieu Kérékou selon Eunice KINIFFO, sera ouvert au début de l’année 2026, mais chaque usager connaîtra sa place d’ici le mois de septembre. A l’en croire, 04 secteurs d’activités y seront domiciliés. Il s’agit de la maroquinerie, de la bijouterie, de la cosmétique et du textile.

Pour ce qui concerne le pôle commercial agroalimentaire du Grand Nokoué communément appelé marché de gros situé à Akassato, va accueillir les grossistes qui sont actuellement installés au marché de Dantokpa. « Au marché de gros, nous avons 6 entrepôts secs de grandes capacités, un entrepôt s’étend sur 1 ha ; et 2 entrepôts frigorifiques », a informé rassurant que la structure qu’elle dirige est à pied d’œuvre pour son ouverture courant les premiers jours de janvier 2026.

F. A. A.

5 août 2025 par ,