Près de 1000 bouteilles de liqueurs frelatées saisies à Pahou

La Police républicaine a procédé ce vendredi 26 décembre 2025, à la saisie d’un nombre important de bouteilles de liqueurs impropres à la consommation à Pahou, dans la commune de Ouidah. Le réseau de fabricants et de distributeurs de ces produits a été également démantelé.

L’un des réseaux clandestins de production et de distribution de liqueurs frelatées démantelé à Pahou, dans la commune de Ouidah. Ceci, grâce à la vigilance des éléments du commissariat de la localité qui, lors d’une intervention dans le village de Satcha-codji, ont procédé à la saisie de divers matériels et substances utilisés dans la fabrication de ces boissons, notamment des bouteilles d’arômes vides ou remplies, des cartons de whisky, des étiquettes et bouchons, des bouteilles contenant divers additifs et autres produits chimiques.

Au total, renseigne la Police, 861 bouteilles de liqueurs frelatées de différentes marques (Imperial, Best, Black Island, St-Rémy, Dubonnet, Chancelier, Green Gin Eagle, etc.) ont été saisies dans les boutiques du nouveau marché de Pahou. 248 bouteilles vides et 37 bouteilles d’arômes ont été également retirées du domicile d’un autre contrefacteur, précise la Police à travers une publication sur ses canaux digitaux.

Les mis en cause, connus des services de Police pour de nombreux antécédents, auraient transformé leur domicile en un « atelier illégal » de production de boissons frelatées.

En garde à vue depuis quelques heures, ils seront bientôt présentés à la juridiction compétente pour répondre de leur forfait.

F. A. A.

28 décembre 2025 par