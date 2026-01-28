Un millier d"attestations d’équivalence non retirées entre 2019 et 2025

Environ 1 000 attestations d’équivalence de diplômes restent encore non retirées au secrétariat de la Commission nationale d’étude des équivalences de diplômes (CNEED). Un appel lancé aux personnes concernées.

Au total un millier d’attestations qui n’ont pas été récupérées par leurs titulaires sur la période allant de 2019 à 2025 selon la liste rendue officielle. Ces attestations concernent des diplômés de divers domaines, notamment la médecine, la pharmacie, les soins infirmiers, la sage-femme, l’ingénierie, le droit, l’économie, l’environnement ou encore les sciences sociales. Les diplômes ont été obtenus dans plusieurs pays, dont le Burkina Faso, le Sénégal, la Guinée, le Niger, le Togo, la Côte d’Ivoire, la France, le Maroc, le Canada, Cuba ou encore la Belgique. Les concernés sont invités à retirer leurs attestations.

