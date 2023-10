Près de 1,8 milliard USD d’investissement chinois en Afrique au 1er semestre

. Le volume total des investissements directs de la Chine dans le développement de l’économie des pays africains a été de plus de 1,8 milliard de dollars au premier semestre 2023. C’est ce qu’a rapporté le journal China Daily en se référant à une déclaration de Wang Dong, chef adjoint du département du Moyen-Orient et de l’Afrique du ministère chinois du Commerce.

Selon lui, le volume des investissements chinois en Afrique a augmenté de 4,4% par rapport à la même période de l’année dernière. Il a également noté que pendant toute la durée des activités des entreprises chinoises sur le continent, elles ont réalisé des projets d’infrastructure d’une valeur de 400 milliards de dollars. En outre, la Chine continue à investir des moyens non seulement dans les domaines traditionnels pour l’Afrique de la construction, de l’exploitation minière et de l’industrie manufacturière, mais aussi dans des secteurs de l’économie tels que l’énergie verte, la logistique et les finances.

Selon des informations du ministère, la Chine est le plus grand partenaire commercial de l’Afrique depuis 14 ans. L’année dernière, le volume du commerce bilatéral a augmenté d’environ 11% pour atteindre 282 milliards de dollars.

TASS

