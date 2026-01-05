Près d’un million de visiteurs attendus à Ouidah pour les Vodun Days

L’édition 2026 des Vodun Days va drainer du monde que les deux précédentes. Les autorités du pays estiment à près d’un million le nombre de visiteurs à la grande célébration des religions endogènes dans la cité historique de Ouidah.

Les Vodun Days, c’est à partir du 8 janvier prochain dans la cité historique de Ouidah. Cette grande célébration qui valorise la culture, l’art, et la spiritualité du Vodun va mobiliser plus de monde cette année. Mieux que les 500 000 visiteurs enregistrés l’an dernier, les autorités béninoises tablent sur une affluence record de près d’un million de visiteurs. L’annonce a été faite par le ministre du tourisme, de la culture et des arts lors d’un entretien sur France 24.

Sur la question sécuritaire, en lien avec les évènements survenus dans le pays le 7 décembre dernier, Jean-Michel Abimbola s’est voulu rassurant. Malgré une vigilance accrue et un renforcement des dispositifs de défense, le message est celui de la continuité. « Le pays est ouvert, l’aéroport fonctionne et les priorités demeurent les mêmes », a-t-il confié. A l’en croire, le Bénin à travers les Vodun Days, entend dédiaboliser le Vodun longtemps réduit aux préjugés sombres de diabolisation.

Après avoir rappelé les investissements massifs engagés dans le secteur de la culture au Bénin ces dix dernières années (2 milliards d’euros, soit 1 250 milliards FCFA investis sur la décennie écoulée), et 1,37 milliard d’euros (900 milliards FCFA) déjà programmés pour les cinq prochaines années, il a rappelé l’objectif du gouvernement actuel. Celui d’impacter positivement le PIB, créer de la richesse territoriale et offrir des perspectives d’emploi massives à la jeunesse béninoise à travers les industries créatives et le tourisme mémoriel (Projet Marina, musées de Ouidah).

