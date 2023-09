Première séance des Guépards ce lundi au stade GMK de Cotonou

Après le dévoilement de la liste pour la "finale" à Maputo face au Mozambique, les Guépards tiendront dans la soirée de ce lundi 04 Août 2023, leur première séance d’entraînement au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou.



Gernot Rohr et ses poulains démarrent ce lundi soir la préparation du match décisif contre le Mozambique prévu pour le 09 septembre prochain. A 16 heures 30, heure de Cotonou, les Guépards tiendront leur première séance d’entraînement. Une première séance qui sera ouverte au public et aux médias. Le lendemain à la même heure Stéphane SESSEGNON et ses coéquipiers se prêteront aux exercices prévus pour la deuxième séance d’entraînement.

Le schéma tactique pour défier le Mozambique va selon le calendrier être établi le mercredi 06 Août. La dernière séance des Guépards est annoncée pour jeudi à 11h. L’équipe s’envolera pour Maputo le vendredi 08 septembre.

Découvrez le calendrier complet des Guépards avant le choc :

